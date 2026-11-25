Como un balde de agua fría cayó entre algunos nombres, gremios y actores del sector de la salud uno de los últimos borradores de decreto publicados por el Ministerio de Salud de Ana María Vesga. Cerca del mediodía de este martes, y de manera más o menos sorpresiva, la cartera publicó para comentarios un proyecto de decreto que modifica las reglas del giro directo de recursos a hospitales, clínicas y proveedores de tecnologías en salud. El cambio que más hizo ruido consiste en reducir del 90 % al 80 % el porcentaje mínimo de recursos que…

Como un balde de agua fría cayó entre algunos nombres, gremios y actores del sector de la salud uno de los últimos borradores de decreto publicados por el Ministerio de Salud de Ana María Vesga. Cerca del mediodía de este martes, y de manera más o menos sorpresiva, la cartera publicó para comentarios un proyecto de decreto que modifica las reglas del giro directo de recursos a hospitales, clínicas y proveedores de tecnologías en salud. El cambio que más hizo ruido consiste en reducir del 90 % al 80 % el porcentaje mínimo de recursos que algunas EPS deben girar directamente a sus prestadores.

Para entender esto, hay que retomar un poco de historia. El giro directo es un mecanismo mediante el cual la Adres, el llamado banco de la salud, transfiere directamente a hospitales, clínicas y otros prestadores los recursos que les corresponden por los servicios de salud, en nombre de las EPS.

Publicidad

La idea de esta medida es evitar que ese dinero tenga que pasar primero por las cuentas de las aseguradoras y facilitar de esa manera que llegue de manera más oportuna a las instituciones que finalmente atienden a los pacientes. De la Adres a los hospitales y clínicas. Aunque el mecanismo existe desde 2011, durante los últimos años, en medio de la crisis financiera del sistema, fue ganando protagonismo como una herramienta para mejorar el flujo de recursos.

En medio de esa apuesta, se le fueron introduciendo algunos cambios. En principio, el giro directo tenía un alcance más limitado. La Ley 1438 de 2011 abrió la posibilidad de que los recursos de la UPC del régimen subsidiado se giraran directamente a los prestadores. Dos años después, la Ley 1608 de 2013 estableció que las EPS sometidas a medidas de vigilancia especial, intervención o liquidación debían girar directamente al menos el 80 % de los recursos de la UPC reconocidos. Esta obligación también tuvo desarrollo para el régimen contributivo mediante el Decreto 2464 de 2013.

El cambio más amplio, sin embargo, llegó en 2024, con el Decreto 489. La norma extendió la obligación de girar directamente al menos el 80 % de los recursos de la UPC del régimen contributivo a las EPS que estuvieran bajo medidas de vigilancia especial, intervención o liquidación, o que incumplieran las condiciones de patrimonio adecuado. También estableció el giro directo de al menos el 80 % de los recursos de presupuestos máximos, destinados a financiar servicios y tecnologías no cubiertos por la UPC. Para las demás EPS, el mecanismo podía utilizarse voluntariamente.

Finalmente, y antes de terminar su gobierno, la administración de Gustavo Petro elevó ese mínimo del 80 % al 90 % mediante el Decreto 930 de 2026.

Como lo muestran las cifras de la propia Adres, los recursos movilizados a través del giro directo aumentaron considerablemente. En 2023, las transferencias de la UPC por este mecanismo sumaron COP 22,1 billones. En 2024, la cifra llegó a COP 48,1 billones y en 2025 alcanzó los COP 68,7 billones. Para 2026, con corte al 17 de noviembre, ya superaba los COP 74,7 billones. El crecimiento se ha dado tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, aunque fue especialmente marcado en el primero, que pasó de COP 3,4 billones en 2023 a COP 35,6 billones en 2026.

El debate de fondo

En el borrador del decreto, el Minsalud ofrece varias explicaciones para lo que quiere hacer. Entre las más importantes se encuentra que, en la lógica de la cartera, obligar a las EPS a girar directamente el 90 % de los recursos puede reducir demasiado el dinero que administran para cumplir sus funciones de aseguramiento. La UPC, recuerda el proyecto, incluye un componente destinado a financiar los gastos de administración y operación de estas entidades: hasta el 10 % en el régimen contributivo y el 8 % en el subsidiado. Según la cartera, si se eleva el giro directo al 90 %, se limita la capacidad de las EPS para gestionar su liquidez, atender contingencias y constituir y mantener las reservas técnicas que exige la regulación.

Ahora bien, no todas las EPS llegan a esos topes. Un informe de la Contraloría que analizó el estado financiero de las EPS durante la vigencia 2025 encontró que la gran mayoría (26 EPS) tienen porcentajes de gasto administrativo respecto al ingreso de UPC entre un 2% y 8%-10%. La mayoría, de hecho, se encuentra por debajo de la línea del 6%. Hay debate en el sector sobre si esa reducción del porcentaje, vista desde esa explicación, era necesaria.

El Espectador habló con personas cercanas a los prestadores de servicios de salud que cuestionan que sea necesario reducir el porcentaje de giro directo para darles mayor disponibilidad de recursos a las EPS. A su juicio, esto podría significar que una mayor proporción de los recursos de la UPC deje de llegar directamente a hospitales, clínicas y proveedores, pese a que, sostienen, ese dinero estaba contribuyendo a financiar la atención de los pacientes.

Esta, sin embargo, no es la única explicación que brinda el Minsalud para justificar su propuesta. La cartera también señala que el aumento del porcentaje de giro directo no necesariamente resuelve los problemas que enfrenta ese mecanismo. Para sustentar esa afirmación, el proyecto retoma decisiones de la Corte Constitucional que han hecho seguimiento a las órdenes impartidas en la Sentencia T-760 de 2008.

En particular, menciona los autos 223 de 2021 y 1175 de 2025, en los que, según la lectura del Ministerio, se identificaron dos dificultades principales: la obligatoriedad de la medida y la agilidad de los desembolsos. En ese último auto, la Corte Constitucional reconoció que el Decreto 489 de 2024 representaba una medida adecuada para fortalecer el giro directo, pero advirtió que el Ministerio de Salud no había demostrado entonces que su implementación estuviera agilizando efectivamente los pagos a los prestadores. Hoy, para el Minsalud los problemas no están relacionados tanto con cuánto dinero se gira directamente, sino con la forma en que funciona el mecanismo y la oportunidad con la que llegan los recursos a los prestadores.

De hecho, y en ese sentido, en el auto 1175 la Corte recoge una observación de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, según la cual el giro directo no estaba dando una respuesta oportuna y eficiente a las IPS y dejaba por fuera a profesionales y trabajadores de la salud. La asociación planteó que el mecanismo debía implementarse teniendo en cuenta también el pago de esas obligaciones laborales. En este borrador de decreto, Minsalud propone incorporar una disposición para que los prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías prioricen el pago de sus deudas laborales, incluidos los parafiscales asociados, y luego atiendan las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios de salud.

El proyecto de decreto introduce un orden de priorización para los giros que se sigan haciendo bajo el mecanismo: primero los pagos globales prospectivos y por capitación, luego los pagos por paquetes o conjuntos integrales de atención y, después, los pagos por evento. Además, da prelación a las obligaciones relacionadas con la atención materno-perinatal y neonatal, independientemente de la modalidad de pago.

Publicidad

Finalmente, el Ministerio también invoca el Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional, que examinó la suficiencia de la UPC, para señalar que una cosa es determinar si los recursos que reciben las EPS alcanzan para financiar los servicios de salud y otra, cómo se distribuye ese dinero.

En ese auto, la Corte centró su análisis en establecer si el valor de la UPC era suficiente para cubrir las necesidades de atención del sistema. La distinción es importante para entender el argumento de la cartera de salud hoy, que se centra en que modificar el porcentaje de giro directo no significa aumentar los recursos disponibles en el sistema, sino cambiar el canal por el que se transfieren. Por eso, sostiene el Ministerio de Salud, la disponibilidad de dinero para las EPS, la prestación de los servicios y el cumplimiento de sus obligaciones financieras deben analizarse de manera conjunta.

Publicidad

Las personas con las que hablamos coinciden en que el giro directo no es la solución a todos los problemas del sector. Reconocen que el mecanismo no representa recursos nuevos, sino una forma distinta de distribuir el dinero que ya recibe el sistema.

También advierten que incluso con giro directo las EPS siguen teniendo un papel determinante en la selección de los hospitales, clínicas y proveedores que reciben esos pagos, pues son ellas las que los postulan ante la Adres y definen los montos. Esto ha llevado a que una parte de los recursos se concentre en determinados prestadores. Sin embargo, para estas fuentes, con todo y sus limitaciones, contar con un giro directo con un porcentaje mínimo lo más alto posible es preferible a no tenerlo. Sobre todo, dicen, porque las EPS "no están siendo buenas pagadoras".

Publicidad

La lógica de ese argumento es que, en un contexto en el que muchas de las EPS siguen acumulando deudas y se retrasan en los pagos de la cartera vencida, dejar una mayor proporción de los recursos bajo su total administración puede suponer un riesgo más para todos los prestadores. Señalan que, más que solucionar las dificultades que incluso con el giro directo siguen enfrentando muchos hospitales y clínicas, reducirlo podría deteriorar la situación de aquellos que han conseguido mejorar su flujo de caja y recibir pagos de manera más oportuna gracias a este mecanismo.

Finalmente, las fuentes con las que hablamos destacan que el giro directo también contribuye a una mayor transparencia en el manejo de los recursos del sistema. Dicen que al permitir identificar cuánto dinero se transfiere, a qué prestadores llega y cómo se distribuye, facilita el seguimiento de los pagos y reduce la opacidad sobre el recorrido de esos recursos. La intención del Minsalud es una propuesta y hasta ahora apenas comenzará a recibir comentarios.

Publicidad

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺