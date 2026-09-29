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Mentiras, engaños y verdades de las afirmaciones sobre los impuestos saludables

Desde que los representantes Daniel Briceño (Centro Democrático) y Carol Borda (Salvación Nacional) presentaron un proyecto de ley para eliminar los impuestos sobre los ultraprocesados, el debate no ha cesado. En El Espectador evaluamos varias afirmaciones sobre lo que se sabe, y no se sabe, se sabe acerca de esta medida.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
29 de septiembre de 2026 – 06:02 a. m.
Los ultraprocesados suelen ser más densos energéticamente y más pobres desde el punto de vista nutricional.
Los ultraprocesados suelen ser más densos energéticamente y más pobres desde el punto de vista nutricional.
Foto: Pixabay

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Ya cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley, firmado, entre otros, por los representantes Daniel Briceño (Centro Democrático) y Carol Borda (Salvación Nacional), que propone derogar los llamados impuestos saludables. La iniciativa, radicada en la Cámara de Representantes, plantea eliminar el gravamen que recae sobre las bebidas ultraprocesadas azucaradas y determinados productos comestibles ultraprocesados, como las gaseosas y algunos productos de paquete. Los tributos fueron aprobados en 2022 y empezaron a aplicarse…

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

juandiegomq jquiceno@elespectador.com
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