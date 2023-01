Minsalud aclara dudas sobre decreto para el descuento del SOAT

El decreto del gobierno tiene como objetivo "combatir la evasión" de la compra del SOAT. Foto: archivo

Hace unas semanas, las redes sociales se llenaron de mensajes sobre el descuento del 50% del SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) prometido por el gobierno nacional. Este está consignado en un acto administrativo, a través del cual se busca reducir la evasión en la adquisición del seguro, dijo la ministra de Salud, Carolina Corcho, en diciembre.

El descuento generó varias preguntas entre actores del sistema de salud, pues, entre otras cosas, no quedaba del todo claro cómo se dividiría la cobertura de servicios de salud por siniestros viales entre la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y las aseguradoras que otorgan el seguro.

El Ministerio de Salud compartió un comunicado en el que define cómo funcionará la cobertura de servicios de salud con cargo al SOAT en el nuevo decreto. (También puede leer: En EE.UU, 7.000 niños ingirieron por error un producto con cannabis entre 2017 y 2021)

El SOAT tiene una cobertura actual de 800 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) en gastos médicos o servicios médico-quirúrgicos, pero eso cambia en el borrador del decreto. Los vehículos que pueden acceder al descuento del 50% también verán reducida esa cobertura de 800 a 300 SMLDV.

El Ministerio de Salud aclaró que los servicios de salud que superen los 300 SMLDV y hasta 800 salarios SMLDV serán reconocidos por la Adres. Esta entidad también se encargará de asumir la cobertura en accidente de tránsito donde “hayan participado dos o más vehículos automotores y entre ellos haya asegurados y no asegurados o no identificados”, explicó el comunicado. Los servicios de salud, indemnizaciones o gastos de los no asegurados o no identificados, así como el pago a terceros, estará a cargo de la Adres.

Similarmente, cubrirá servicios de salud vinculados a accidentes de tránsito donde haya un vehículo involucrado no identificado o no asegurado con el SOAT, en un valor máximo de 800 salarios mínimos legales diarios vigentes. La Adres también cubrirá los gastos cuando un vehículo se encuentre amparado con la póliza del SOAT y haga parte del rango diferencial por riesgo, y los servicios de salud superen los 300 SMLDV. (Le puede interesar: China asegura que ha compartido datos sobre contagios de covid-19 responsablemente)

Por otra parte, las aseguradoras deberán cubrir los servicios cuando: sean una consecuencia de un accidente de tránsito con un vehículo involucrado que se encuentre amparado con la póliza del SOAT en un valor máximo 800 salarios mínimos legales diarios vigentes; cuando el vehículo involucrado se encuentre amparado con la póliza del SOAT en las categorías precisadas por la norma; y cuando en un siniestro vial hayan participado dos o más vehículos asegurados. En este caso, cada entidad aseguradora se encargará del aporte de indemnización de cada uno de los vehículos involucrados.

El decreto también estipula que los pagos por los servicios de salud que “excedan los topes de cobertura establecidos por la disposición, serán asumidos por la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliada la víctima, por las administradoras de los regímenes especial y de excepción cuando la víctima pertenezca a estos, o por la Administradora de Riesgos Laborales -ARL- a la que se encuentre afiliada cuando se trate de un accidente laboral”, según el comunicado del Ministerio de Salud.

El Ministerio también indicó que las compañías autorizadas para expedir el SOAT deberán destinar el 52,5% de los recursos para “financiar las indemnizaciones por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios por lesiones y el total de costos asociados al proceso de reconocimiento y pago de las indemnizaciones”.

