Minsalud responde a Asociación de Sociedades Científicas. Dice que sí atendió su solicitud

Luego de que la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que agrupa a más de 60 organizaciones médicas del país, señalara que el Ministerio de Salud no ha otorgado la información requerida en torno a los Equipos Básicos en Salud (EBS), la cartera se pronunció.

A través de un comunicado, el Minsalud rechazó las afirmaciones de la asociación, las cuales calificó como “inexactas”, y aseguró que desconocen actuaciones administrativas verificables. Aunque el ministerio confirmó que la ACSC presentó en agosto de 2025 una solicitud de información, dijo que fue debidamente respondida y dentro de los términos establecidos.

“Posteriormente, el 29 de septiembre de 2025, la Asociación radicó una nueva comunicación en la que manifestó su inconformidad con las respuestas iniciales, solicitando su ampliación y adicionando nuevas preguntas”, apuntó la cartera. “Esta segunda solicitud dio lugar a un proceso administrativo independiente, que culminó con la emisión de una respuesta integral y ampliada”.

El Minsalud afirmó que el pasado 11 de diciembre envió una respuesta “de fondo, clara y detallada”, que habría ampliado los puntos inicialmente consultados y atendido las nuevas preguntas formuladas por la asociación, incluyendo datos sobre el número de EBS, así como su composición, modalidades de contratación, rangos de remuneración y responsabilidades.

La respuesta, agregó el ministerio, fue recibida y abierta por la ACSC ese mismo 11 de diciembre, según el certificado oficial de envío y acuse de recibo electrónico de la entidad.

El 12 de diciembre de 2025, un fallo de tutela ordenó a la cartera ampliar la información solicitada en agosto, pero dicha instrucción, dijo el Minsalud, ya la había cumplido el día anterior. “La documentación oficial demuestra que la orden judicial fue atendida en su integridad y sin dilaciones”, se lee en el comunicado.

A pesar de ello, la ACSC habría promovido este mes un incidente de desacato, alegando el supuesto incumplimiento del fallo y, según señaló el Minsalud, desconociendo la segunda respuesta enviada. La cartera sostuvo que esto “genera una narrativa pública que no se corresponde con la realidad administrativa ni jurídica del proceso”.

