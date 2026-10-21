Minsalud e INS intensifican prevención y respuesta ante aumento en transmisión del dengue

De acuerdo con el INS, la respuesta se ha enfocado en cinco líneas: gestión territorial, vigilancia en salud pública, promoción y prevención, manejo integral de casos y…

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) intensificaron las acciones de prevención y atención al dengue, frente al aumento progresivo de su transmisión en Colombia. Según informaron las entidades, con corte al pasado 9 de octubre, el país registraba 88.469 casos y 193 municipios en brote, con comportamientos superiores a lo esperado en varios territorios.

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De acuerdo con el INS, la respuesta se ha enfocado en cinco líneas: gestión territorial, vigilancia en salud pública, promoción y prevención, manejo integral de casos y comunicación del riesgo. Algunos de los lugares con especial seguimiento son La Guajira, Meta, Magdalena, Bolívar, Huila, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Cesar, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Córdoba y Tolima.

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Las acciones de las autoridades también han incluido la vigilancia del mosquito Aedes aegypti (vector de la enfermedad) y la eliminación de sus criaderos, el uso focalizado de larvicidas y adulticidas y la participación comunitaria para reducir los focos de reproducción. Además, recordaron el Minsalud y el INS, Colombia mantiene la vacunación contra el dengue en 23 municipios y distritos de alta carga epidemiológica y apuntaron que actualmente hay 397.280 dosis disponibles para iniciar y completar esquemas en los territorios vulnerables.

El ministerio, en suma, advirtió que las condiciones asociadas a el fenómeno de El Niño pueden favorecer la transmisión del dengue, pues el aumento de las temperatura y la falta de medidas preventivas con el almacenamiento de agua potable pueden convertirse en nuevos criaderos del mosquito.

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“La recomendación a la ciudadanía es mantener tapados y limpios los recipientes de almacenamiento de agua, eliminar objetos que puedan acumularla y consultar al médico ante fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o articular y signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómito persistente o sangrado”, se lee en el comunicado.

Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a las Entidades Territoriales para que fortalezcan sus planes de contingencia y activen salas de análisis de riesgo. También instaron a garantizar la investigación de casos graves y muertes y a reforzar la vigilancia entomológica y la capacidad de la red de servicios. “En Colombia, el dengue sigue siendo una prioridad de salud pública”, aseguró la directora general del INS, Zulma Cucunubá.

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