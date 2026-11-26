El pasado martes 24 de noviembre, un borrador de decreto del Ministerio de Salud tomó por sorpresa a varios actores del sector. La cartera publicó para comentarios un proyecto que modifica las reglas del giro directo de recursos a hospitales, clínicas y proveedores de tecnologías en salud. El cambio más significativo que plantea es reducir del 90 % al 80 % el porcentaje mínimo de recursos que algunas EPS deben girar directamente a sus prestadores. Ahora, un par de días después, el Minsalud ha dado nuevos detalles sobre esa apuesta.

El giro directo, cabe recordar, es un mecanismo mediante el cual la Adres, el llamado banco de la salud, transfiere directamente a hospitales, clínicas, entre otros, los recursos que les corresponden por los servicios prestados, en nombre de las EPS. En un video, la viceministra de Protección Social, Marcela Brun, se refirió a una medida del gobierno de Gustavo Petro que, a través del Decreto 930 de 2026, había incrementado del 80 % al 90 % el porcentaje mínimo de giro directo a las IPS.

"Esta decisión fue irresponsable e ilegal", aseveró, y agregó que la medida trajo varias dificultades, como la imposibilidad de pagar a los prestadores que no están habilitados para giro directo, por ejemplo, proveedores de pañales, medicamentos, dispositivos médicos, transporte de pacientes y profesionales de salud independientes.

Brun también mencionó la complejidad para cumplir, dentro de los siguientes cinco días hábiles, el pago de la glosa; la limitación a las EPS para atender tutelas de usuarios que requieren anticipos; y el impedimento de cumplir con la obligación tributaria de las EPS como agente retenedor. "Este proyecto de decreto que está en consulta pública para su discusión, busca subsanar estos problemas y además establece tres prioridades", afirmó la funcionaria. Estas son:

Priorizar el pago por atención a mujeres durante el embarazo, parto y posparto, y a los reción nacidos, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios y corregir el cierre de camas.

Promover modalidades de contratación que permitan un uso más eficiente de los recursos y mejores resultados en salud. El pago por evento, según Brun, es la modalidad más costosa e ineficiente, y actualmente representa el 70 % de los contratos.

Priorizar el pago de las deudas laborales con el talento humano en salud.

Para el Minsalud, de acuerdo con su proyecto de decreto, obligar a las EPS a girar directamente el 90 % de los recursos puede reducir demasiado el dinero que administran para cumplir sus funciones de aseguramiento. Sin embargo, en El Espectador hemos conversado con personas cercanas a los prestadores de servicios de salud que cuestionan que sea necesario reducir este porcentaje de giro directo para darles mayor disponibilidad de recursos a las EPS. A su juicio, esto podría significar que una mayor proporción de los recursos de la UPC deje de llegar directamente a hospitales, clínicas y proveedores, pese a que, sostienen, ese dinero estaba contribuyendo a financiar la atención de los pacientes.

Además, como hemos contado en este diario, el acto administrativo expedido hace apenas unos meses por el Gobierno Petro, con el que había aumentado este porcentaje, contó con el respaldo de buena parte de los prestadores de servicios de salud e incluso de las EPS. La medida había sido trabajada y solicitada de manera reiterada por gremios del sector, especialmente por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que agrupa a algunas de las principales instituciones prestadoras privadas de servicios de salud del país.

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