Muertes por enfermedades crónicas disminuyen a nivel mundial, pero progreso se estancó

La reducción de estas muertes en la anterior década fue posible gracias, principalmente, a la disminución en las muertes por enfermedades cardiovasculares (infartos y accidentes cerebrovasculares). Foto: Getty Images/Science Photo Libra - KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Investigadores del Imperial College de Londres lideraron el primer análisis mundial que realiza un seguimiento a los cambios en la mortalidad por enfermedades crónicas, también conocidas como no transmisibles (ENT), como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las afecciones neurológicas, entre otras.

El estudio, publicado este miércoles 10 de septiembre en la prestigiosa revista académica The Lancet, encontró que las tasas de mortalidad por enfermedades crónicas disminuyeron en cuatro de cada cinco países del mundo, es decir, el 80 %, durante la década de 2010 a 2019.

Sin embargo, el análisis también muestra que el progreso se ha ralentizado y que el 60 % de los países está obteniendo peores resultados que en la década anterior. Entre esos, se incluyen algunos de los países industrializados de ingresos altos, como Dinamarca, Corea del Sur y Singapur.

Los resultados de este estudio, que analizó las tendencias en 185 países, se conocen justo cuando en Nueva York se lleva a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que, entre otras cosas, se pedirá que se realicen esfuerzos más sostenidos para reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles.

La reducción de estas muertes en la anterior década fue posible gracias a la disminución en las muertes por enfermedades cardiovasculares (infartos y accidentes cerebrovasculares), así como por la reducción en las muertes por diversos tipos de cáncer (estómago, colorrectal, cuello uterino, mama, pulmón y próstata).

Pese a estos avances, el aumento en el número de muertes por demencia, trastorno por consumo de alcohol y varios tipos de cáncer, como el de páncreas e hígado, contrarrestaron los avances.

Aunque los científicos celebraron esta reducción, llamaron la atención por la desaceleración del progreso. Majid Ezzati, del Imperial College de Londres y autor principal del estudio, aseguró que “nuestro último informe muestra que, aunque la mayoría de los países del mundo están avanzando en la reducción del riesgo de mortalidad por enfermedades crónicas, en comparación con la década anterior, el progreso se ha ralentizado, estancado o incluso revertido en algunas naciones”.

En ese sentido, Ezzati resaltó que, si queremos volver a las rápidas mejoras que vimos a principios de milenio, “necesitamos invertir en los tipos de programas de atención médica y políticas de control del tabaco y el alcohol que han demostrado ser eficaces para reducir las muertes en muchos países. Esto significa no solo más recursos, sino también un mayor enfoque en políticas basadas en la evidencia con un historial probado”.

En términos generales, el documento señala que, para los países industrializados de ingresos altos, se observó una tendencia general hacia una desaceleración del progreso durante la década de 2010 a 2019.

Mientras tanto, en América Latina y el Caribe, el informe detalló que muchos países experimentaron una desaceleración o un retroceso en la disminución de la mortalidad por enfermedades crónicas.

Pese a esto, sobre Colombia, así como sobre Chile, el estudio destacó que siendo referentes regionales para hombres y mujeres, “la disminución de la mortalidad se aceleró durante ese periodo en todas o la mayoría de las enfermedades crónicas y grupos de edad”.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺