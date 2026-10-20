¿Necesitamos una “rutina de skincare” para la vulva? Los riesgos detrás del Vulvacare

¿Y si algunos productos que prometen cuidar tu vulva están haciendo más daño que bien? En redes sociales se ha popularizado el Vulvacare, una tendencia que promueve el uso de cremas, limpiadores, desodorantes y otros productos para el cuidado íntimo. Pero ¿qué tan necesarios son? En este video hablamos con especialistas y revisamos estudios científicos para entender qué riesgos existen detrás de las llamadas “rutinas de skincare” para la vulva, qué productos conviene evitar y cómo cuidar adecuadamente la salud íntima.