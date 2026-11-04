 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“No nos quieren vivas, mucho menos viejas”: envejecer siendo trans

Tres investigaciones han explorado el envejecimiento, la salud mental y el bienestar de las personas trans en Colombia. A partir del trabajo conjunto entre investigadoras y organizaciones comunitarias, los estudios ponen en diálogo la ciencia con las experiencias de mujeres trans mayores, atravesadas por la exclusión, la pobreza y la falta de acceso a la salud, pero también por las redes de cuidado y apoyo que construyen entre ellas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
Foto: Red Comunitaria Trans / María Fernanda Reyes

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

“No nos quieren vivas, mucho menos viejas”. A Andrea Correa la conocen como “Coqueta”. Tiene “más de 45 años de experiencia de vida trans”. Es líder comunitaria y dirige la Fundación Les Locxs, desde donde ha trabajado por la reivindicación de los derechos de las poblaciones más vulnerables. “La lucha del movimiento se ha concentrado en las jóvenes. En nosotras, las pollas, nadie piensa”, dice antes de soltar una carcajada.

“Coqueta” es una mujer trans de 60 años, una edad que supera la esperanza de vida que suele estimarse para esta…

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

juandiegomq jquiceno@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • maría(52338)Hace 5 horas
    ¡qué gran idea la de la ecoaldea!, ¡adelante!
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido