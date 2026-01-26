Alerta del Invima por lotes de dos fórmulas infantiles contaminados con toxina cereulida

Las fórmulas infantiles son, únicamente, de dos marcas que importa una empresa colombiana. Foto: veectezy

En la mañana de este 26 de enero, el Invima, la entidad encargada de aprobar y vigilar todos los medicamentos y suplementos que ingresan al mercado, expidió una nueva alerta sanitaria.

En ese documento, advierte que hay lotes de dos fórmulas infantiles que están contaminados con la toxina cereulida, la cual “representa un riesgo para la salud de la población”.

Los lotes a los que se refiere el Invima son de las fórmulas Gold Premium y Alula Gold Comfort Premium, que son importadas por la empresa Sanulac Nutrición Colombia S.A.S.

Según la entidad, esta compañía ya “inició de manera voluntaria el retiro del mercado de los lotes contaminados”. La alerta, dice, surgió de una notificación internacional que fue emitida por la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) y el Sistema de Alertas Rápidas para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF).

“Se reitera a la población que estos productos no deben ser adquiridos, ni consumidos, y debe suspenderse de inmediato su uso en caso de haberlos adquirido”, señala el Invima.

Así mismo, pide a las secretarías de Salud municipales y departamentales que tomen cartas en el asunto. Deben realizar acciones de búsqueda activa, inspección, vigilancia y control de los lotes de esas fórmulas que ya fueron distribuidas a diferentes establecimientos.

A los distribuidores y comerciantes les solicita que no vendan ningún producto que haga parte de esos lotes. En caso de que lo hagan, pueden someterse a la “aplicación de medidas sanitarias de seguridad”.

Finalmente, les recuerda a todos los colombianos que, través de su página web, pueden consultar todas las alertas sanitarias que está publicando de manera constante sobre diferentes productos que suelen ser muy populares en el mercado.

En el siguiente documento puede leer el listado completo de los lotes contaminados que fueron identificados por el Invima:

