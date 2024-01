No utilizar audífonos disminuiría la vida de quienes sufren pérdida de audición

Se estima que en Estados Unidos, solo una de cada 10 personas que lo necesita usa audífonos. // iStock Foto: Getty Images/iStockphoto - MalaikaCasal

En 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre el avance de una problemática de salud pública en el mundo: la pérdida de audición y la sordera. Las proyecciones de ese organismo plantean que para 2050 habrá “2.500 millones de personas con algún grado de pérdida de audición y que al menos 700 millones requieran rehabilitación”. (Le puede interesar: Medellín lanza “plan de choque” para aliviar finanzas del Hospital General de la ciudad)

A esto se suma que uno de los factores que inciden en el avance de esta problemática es la falta de atención especializada, ya sea por el alto costo que puede tener o por la dificultad para acceder a los servicios. Según la OMS, se necesitaría una inversión anual de US$1,40 por persona para mejorar la situación de 430 millones de personas que actualmente la padecen.

Y es que una de las formas de tratar la pérdida de audición es el uso de audífonos que amplifican los sonidos a un nivel que le permite a la persona escucharlos sin dificultad. Sin embargo, estos aparatos suelen tener un alto costo, mientras que el 80 % de los pacientes de esta enfermedad se encuentran en países de ingresos bajos o medios. Además, están asociados a un estigma por su uso, pues entre más se envejece hay una mayor probabilidad de padecer sordera o pérdida de audición, pero esta situación está cambiando: cada vez hay más personas jóvenes que necesitan atención por ese motivo.

Un estudio publicado recientemente en la revista The Lancet Healthy Longevity realizó por primera vez en los Estados Unidos una revisión de la mortalidad y su relación con el uso de audífonos. Para eso, los investigadores tomaron la información de una encuesta nacional que recopiló información de 10.000 personas mayores de 20 años entre 1999 y 2012. (Le recomendamos: El debate sobre la calidad de la información que presentaron las EPS para la UPC)

En sus resultados, encontraron que los pacientes que requieren de tratamiento por pérdida de audición y sordera que usan diariamente y durante al menos la mitad del tiempo que están despiertos sus audífonos, tienen una probabilidad 25 % menor de morir.

De los 1.863 pacientes que presentaron pérdida auditiva, apenas 237 manifestaron tener esta práctica de manera juiciosa. Mientras tanto, los demás no los usaban o los usaban con poca frecuencia. El estudio encontró que no hay diferencia significativa en la disminución de la probabilidad de muerte entre quienes usan los audífonos con poca frecuencia y quieren no los usan, por lo que su uso diario sería clave para extender la vida.

El estudio es descriptivo, por lo que apenas se centran en reconocer la correlación que hay entre la mortalidad y el uso poco frecuente o nulo de audífonos en estos pacientes, pero no ahonda en conocer por qué su uso podría extender la vida de las personas.

