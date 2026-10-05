Las neuronas no trabajan de manera aislada: forman circuitos que participan en procesos como la memoria, las emociones, el movimiento y el…

¿Y para qué sirve o cuál es su objetivo? Según el comité, para entender mejor cómo funciona el cerebro.

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y el desarrollo de la optogenética, una técnica que permite controlar con luz la actividad de las células nerviosas.

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Nobel de Medicina 2026 a quienes “sentaron las bases de una nueva era en la neurociencia”

Las neuronas no trabajan de manera aislada: forman circuitos que participan en procesos como la memoria, las emociones, el movimiento y el comportamiento. Durante mucho tiempo, los científicos podían observar qué zonas del cerebro se activaban en determinadas situaciones, pero tenían dificultades para demostrar qué papel cumplía cada grupo de neuronas. La optogenética cambió esto al permitir activar o inhibir células nerviosas específicas mediante luz y observar qué ocurre cuando esos circuitos se ponen en funcionamiento o se silencian.

“La optogenética ofrece oportunidades para mapear el cerebro de una manera que antes solo podíamos soñar”, afirma Per Svenningsson, presidente del Comité Nobel de Fisiología o Medicina. Según el comité, los tres investigadores “han sentado las bases de una nueva era en la neurociencia”.

El principio detrás de esta técnica proviene de un alga unicelular, un organismo mucho más sencillo. Peter Hegemann y Georg Nagel descubrieron una proteína “extraordinaria”, la canalrodopsina, que se encuentra en la superficie de las algas y que responde a la luz.

Cuando recibe luz azul, la proteína abre un canal que permite el paso de iones y genera una señal eléctrica en la célula.

Karl Deisseroth llevó este mecanismo a las células nerviosas. Al introducir el gen que produce la canalrodopsina en neuronas, consiguió que estas pudieran responder a la luz. De esta manera, una proteína que el alga utilizaba para detectar la luz terminó convirtiéndose en una herramienta para que los científicos pudieran controlar la actividad de neuronas específicas. Ese es el principio de la optogenética, convertir la luz en una especie de interruptor para las neuronas. Al iluminar las células que contienen estas proteínas, los investigadores pueden activar su actividad o, mediante otras variantes de estas herramientas, inhibirla. Esto permite estudiar con mucha más precisión qué función cumplen determinados circuitos del cerebro.

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