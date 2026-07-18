Nueva convocatoria de la CNSC para trabajar en el sector salud: hay 2.500 vacantes

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Hace unos días, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) anunció, a través de un comunicado de prensa, que hay disponibles 2.578 vacantes para ingresar a 98 entidades del sistema de salud.
La convocatoria está abierta desde el 15 de julio y cerrará el 31 de julio. Quienes quieran aplicar pueden hacerlo inscribiéndose en la plataforma SIMO.
Las vacantes están disponibles en los siguientes niveles:
|Nivel
|Vacantes
|Profesional
|904
|Técnico
|161
|Asistencial
|1513
|Total
|2578
En el caso del nivel profesional, están buscando profesionales en Administración, Bacteriología, Contaduría, Enfermería, Filosofía, Ingeniería Biomédica y afines, Ingeniería de Sistemas y afines, Medicina, Nutrición y Dietética, Odontología, Química y afines, Sociología, Trabajo Social y afines, Terapias, Arquitectura, Derecho, Economía, Psicología, Bacteriología, Comunicación Social, Ingeniería Ambiental, Instrumentación Quirúrgica y Salud Pública.
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En el nivel técnico, hay vacantes para quienes hayan cursado Ingeniería Biomédica y afines, Contaduría Pública, Secretariado, Química y afines, Instrumentación Quirúrgica, Bacteriología, Matemáticas, Medicina, Administración, Bibliotecología, Biología, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines, Ingeniería de Sistemas, Optometría, Administración, Derecho, Economía y Salud Pública.
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En el nivel asistencial, deben tener estudios de primaria, bachillerato y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, Enfermería, Enfermería, Sistemas, Ofimática, Laboratorio, Consultorio Odontológico, Contabilidad, Facturación, Primeros Auxilios, Higiene Oral, Soporte Vital, Salud Pública y Farmacia.
“Los salarios oscilan entre $1.750.905 y $4.741.982 (nivel asistencial); entre $1.750.905 y $4.789.503 (nivel técnico) y entre $2.453.395 y $12.919.931 (nivel profesional)”, señala la CNSC.
¿Cómo aplicar?
Quienes deseen aplicar a alguna de estas vacantes, deben inscribirse en el SIMO, algo que pueden hacer en este enlace.
Luego de registrarse y de tener un usuario y una contraseña, debe consultar el el empleo que se ajusta a su perfil e identificar el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) que corresponda. Ahí puede detallar la información general, las funciones, la ciudad donde se requiere y los estudios y experiencia que se necesitan.
Posteriormente, debe seguir estos pasos que indica la CNSC:
- En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria.
- Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación.
- Luego de realizar el pago, deberá formalizar su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y marque aceptar.
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