Nueva convocatoria de la CNSC para trabajar en el sector salud: hay 2.500 vacantes

Imagen de referencia. De acuerdo con la CNSC, se buscan profesionales y técnicos y diversas áreas. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

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Hace unos días, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) anunció, a través de un comunicado de prensa, que hay disponibles 2.578 vacantes para ingresar a 98 entidades del sistema de salud.

La convocatoria está abierta desde el 15 de julio y cerrará el 31 de julio. Quienes quieran aplicar pueden hacerlo inscribiéndose en la plataforma SIMO.

Las vacantes están disponibles en los siguientes niveles:

Nivel Vacantes Profesional 904 Técnico 161 Asistencial 1513 Total 2578

En el caso del nivel profesional, están buscando profesionales en Administración, Bacteriología, Contaduría, Enfermería, Filosofía, Ingeniería Biomédica y afines, Ingeniería de Sistemas y afines, Medicina, Nutrición y Dietética, Odontología, Química y afines, Sociología, Trabajo Social y afines, Terapias, Arquitectura, Derecho, Economía, Psicología, Bacteriología, Comunicación Social, Ingeniería Ambiental, Instrumentación Quirúrgica y Salud Pública.

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En el nivel técnico, hay vacantes para quienes hayan cursado Ingeniería Biomédica y afines, Contaduría Pública, Secretariado, Química y afines, Instrumentación Quirúrgica, Bacteriología, Matemáticas, Medicina, Administración, Bibliotecología, Biología, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines, Ingeniería de Sistemas, Optometría, Administración, Derecho, Economía y Salud Pública.

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En el nivel asistencial, deben tener estudios de primaria, bachillerato y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, Enfermería, Enfermería, Sistemas, Ofimática, Laboratorio, Consultorio Odontológico, Contabilidad, Facturación, Primeros Auxilios, Higiene Oral, Soporte Vital, Salud Pública y Farmacia.

“Los salarios oscilan entre $1.750.905 y $4.741.982 (nivel asistencial); entre $1.750.905 y $4.789.503 (nivel técnico) y entre $2.453.395 y $12.919.931 (nivel profesional)”, señala la CNSC.

¿Cómo aplicar?

Quienes deseen aplicar a alguna de estas vacantes, deben inscribirse en el SIMO, algo que pueden hacer en este enlace.

Luego de registrarse y de tener un usuario y una contraseña, debe consultar el el empleo que se ajusta a su perfil e identificar el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) que corresponda. Ahí puede detallar la información general, las funciones, la ciudad donde se requiere y los estudios y experiencia que se necesitan.

Posteriormente, debe seguir estos pasos que indica la CNSC:

En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria. Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación. Luego de realizar el pago, deberá formalizar su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y marque aceptar.

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