Nueva EPS activa sistema de atención a afiliados colombovenezolanos en zonas de frontera

Imagen de referencia. Según la EPS, hay más de 400 IPS en departamentos fronterizos que prestan atención a sus afiliados. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron ayer la costa Caribe venezolana y se sintió fuertemente en varias de sus ciudades, incluida Caracas, Nueva EPS activó un sistema de atención temprana para afiliados colombovenezolanos.

En las zonas de frontera, en donde hay IPS que prestan servicios a afiliados de Nueva EPS, habría más de medio millón de usuarios colombovenezolanos.

La aseguradora dijo, mediante un comunicado, que “ha definido concentrar sus esfuerzos para que desde todas las IPS fronterizas y que delimitan con Venezuela, se garantice la prestación de salud de los 525 mil afiliados colombovenezolanos, sin ningún tipo de barrera administrativa”.

La EPS, en cabeza del interventor Jorge Iván Ospina, aseguró que abrirá un punto de recepción de aportes y donaciones para brindar ayudas a las víctimas del sismo.

“Actualmente, Nueva EPS tiene contratación con 437 Instituciones Prestadoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, que atienden en los departamentos fronterizos de ambos países como: La Guajira, Cesar, Arauca, Norte de Santander y Vichada, los cuales ya fueron alertados para que dispongan de todo un sistema de atención temprana para los ciudadanos binacionales que así lo requieran”, añadió la entidad.

Nueva EPS también manifestó su disposición para colaborar con los procesos de atención que requieran ciudadanos venezolanos, así como su compromiso de continuar con la prestación de servicios a sus afiliados.

“Finalmente, la entidad expresa nuevamente su acompañamiento respetuoso y saludo solidario con todos los compatriotas venezolanos en este momento de profundo dolor”, concluyó la EPS.

Según la información publicada por las autoridades venezolanas, hasta el momento se ha confirmado el fallecimiento de 188 personas. Además, se han reportado 1.520 heridos y 157 personas desaparecidas.

También se ha reportado la pérdida de 250 edificaciones, tras los sismos que se reportaron este miércoles. De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, este es el sismo más potente que se ha reportado en Venezuela en los últimos 126 años.

Además, se trató de dos movimientos, seguidos por poco tiempo. Este fenómeno se conoce en geología como secuencia doble y es poco usual, como contamos en esta nota.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺