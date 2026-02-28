Nueva EPS anuncia cuáles serán las IPS que atenderán a pacientes con hemofilia

La EPS afirmó que están contactando a los pacientes para informarles la IPS en la que serán atendidos. Foto: bogota - MAURICIO MORENO

Luego de que la IPS Integral Solutions anunciara la suspensión de sus servicios para pacientes con hemofilia, afiliados a Nueva EPS, la entidad promotora de salud anunció donde serán atendidas las 176 personas que recibían los servicios en esa IPS.

“Nueva EPS realizó una revisión inmediata de la situación y activó las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los tratamientos y servicios requeridos por todos los usuarios, priorizando su seguridad y la prestación oportuna de los servicios de salud”, dijo la entidad en un comunicado.

La reasignación se hizo según la ubicación geográfica de los pacientes, y se eligieron cuatro prestadores del servicio.

IPS Salud Vital: asumirá la atención en los departamentos de Huila y Caquetá.

Integral IPS: para pacientes en Boyacá, Casanare, Cauca, Nariño, Putumayo, Santander y Tolima.

Unidad Hemato Oncológica Especializada IPS SAS : será la encargada de brindar el servicio en Arauca.

Neurum: operará en Medellín, Cali y Risaralda, y es un nuevo aliado de Nueva EPS.

La EPS aseguró que están contactando a los afiliados para informarles la IPS designada para continuar con su atención clínica. “Reiteramos nuestro compromiso con garantizar una transición ordenada y transparente, asegurando que los pacientes reciban su acompañamiento clínico sin interrupciones”, sostuvo la entidad.

La suspensión por parte de Integral Solutions se dio a conocer el miércoles, 25 de febrero. La IPS aseguró que no se materializaron unos compromisos que tenían con la EPS y que garantizarían la “ejecución efectiva de los tratamientos y servicios requeridos para la población asignada”.

La situación se venía alertando desde enero, cuando la IPS especializada en el manejo de pacientes con hemofilia y otras coagulopatías, emitió un primer comunicado en el que contaron que hasta el 28 de enero, no se habían “materializado por parte de la EPS los compromisos financieros necesarios” para los tratamientos y servicios. Por esto, alertaban que la situación limitaba temporalmente la posibilidad de realizar la atención clínica integral de estos pacientes.

Después emitieron un nuevo comunicado donde contaron que Nueva EPS no cumplió con los compromisos acordados el 16 de enero y el 20 de febrero, y por esto, decidieron suspender sus servicios a estos pacientes.

