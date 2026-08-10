Nueva EPS está lista para atender a afectados por el terremoto, así no estén afiliados

Las autoridades piden acudir a los centros de salud solo si es estrictamente necesario. EFE/ John Jairo Bonilla Foto: EFE - John Jairo Bonilla

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Nueva EPS, la entidad con más pacientes en Colombia, informó que activó su capacidad de respuesta ante el terremoto de 7,4 que se registró en el país, este lunes, 10 de agosto, y que hasta el mediodía, deja un reporte de al menos 70 personas fallecidas.

A través de un comunicado, la EPS con presencia en todo el territorio nacional, informó que activó sus mecanismos de seguimiento y respuesta para identificar posibles afectaciones en la prestación de los servicios de salud y acompañar las necesidades que puedan presentarse en los territorios impactados.

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“Nueva EPS estará presta a apoyar las atenciones y necesidades en salud que se requieran como consecuencia del sismo, independientemente del régimen de afiliación de las personas afectadas, en articulación con las autoridades, las instituciones prestadoras de servicios de salud y los organismos responsables de la gestión del riesgo”, escribieron.

La EPS hizo un llamado a sus afiliados y a la ciudadanía en general a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y acudir a los servicios de urgencias únicamente cuando la condición de salud así lo requiera.

Diferentes alcaldes de los municipios más afectados por el sismo han reportado graves afectaciones en los centros de salud y hospitales. En Cali, por ejemplo, tuvieron que evacuar pacientes del Hospital Universitario del Valle.

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El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, también confirmó que el la Clínica Los Nevados en Pereira “es un punto crítico”. En el Hospital Universitario San Jorge, también en la capital, tuvieron que evacuar pacientes.

“En momentos como este, nuestra prioridad es la vida. Nueva EPS está presente y tiene toda la disposición para acompañar a los colombianos que requieran atención como consecuencia de esta emergencia, trabajando de manera articulada con las autoridades y los actores del sistema de salud”, señaló el Agente Interventor de la Entidad, Jorge Iván Ospina Gómez.

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