Gutiérrez fue nombrado en ese cargo luego de varias semanas de incertidumbre sobre quién asumiría las riendas de la EPS con más afiliados del país, que atraviesa una crisis financiera y asistencial, bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella. El…

Ante la designación de Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro como nuevo agente interventor de Nueva EPS, la Procuraduría hizo un llamado a la Superintendencia de Salud para que se tomen medidas que permitan recuperar la calidad en la atención y la entrega de medicamentos a los usuarios de esa EPS.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Gutiérrez fue nombrado en ese cargo luego de varias semanas de incertidumbre sobre quién asumiría las riendas de la EPS con más afiliados del país, que atraviesa una crisis financiera y asistencial, bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella. El nuevo interventor viene de ser director de Gestarsalud, la asociación que agremia a las EPS con más afiliados del régimen subsidiado en el país.

Publicidad

"La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de su misión constitucional de defensa de los derechos de los ciudadanos, mantendrá el seguimiento preventivo a Nueva EPS ante la designación de su nuevo agente interventor y exhorta a la Superintendencia Nacional de Salud, como autoridad de inspección, vigilancia y control, a ejercer de manera efectiva sus competencias y adoptar las medidas necesarias para que esta nueva etapa de intervención se traduzca en la protección real de los usuarios, la eliminación de las barreras de acceso y la garantía del derecho fundamental a la salud", dijo la Procuraduría en un comunicado.

El pedido del Ministerio Público se enfoca en priorizar las acciones que mejoren la entrega de medicamentos y tecnologías en salud, facilitar procedimientos, recuperar la red prestadora de servicios y continuar los tratamientos de los pacientes que se han visto afectados por la crisis de la EPS.

"la Procuraduría enfatiza en la necesidad de identificar, valorar y atender los riesgos territoriales y las alertas sobre la prestación de los servicios de salud, incluyendo, entre otros, los identificados en Popayán y el departamento del Cauca, César, Chocó, La Guajira y Norte de Santander, así como en los demás territorios del país con alta concentración de afiliados de Nueva EPS que registren alerta naranja o niveles elevados de riesgo", advirtió la entidad.

Es importante recordar que Nueva EPS acumula más de 11 millones de afiliados del sistema de salud, la mayoría de estos pertenecientes al régimen subsidiado. Es la EPS más grande el país, pero también la acumula más problemas financieros y de atención.

La EPS se encuentra bajo intervención forzosa administrativa desde 2024, debido al deterioro de varios de sus indicadores financieros y de atención, incluyendo las deudas acumuladas desde hace varios años y la pérdida de capacidad de atención por la falta de pagos entre las IPS que prestan servicios a sus usuarios.

"La Procuraduría verificará que la gestión del nuevo agente interventor y las actuaciones de la Superintendencia se reflejen en soluciones concretas para los afiliados. La intervención debe superar las dificultades existentes y asegurar que los servicios se presten de manera efectiva, oportuna, integral y continua", aseguró el ente de control en el comunicado.

De acuerdo con la Supersalud, el nuevo interventor recibió a su llegada una hoja de ruta, establecida en la resolución con la que fue nombrado en el cargo, que le encomienda varias tareas. Una de ellas es la reconstrucción y aprobación de los estados financieros de Nueva EPS, así como hacer una caracterización epidemiológica de la población que atiende Nueva EPS, con el fin de identificar las medidas prioritarias para mejorar la prestación de servicios de salud.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺