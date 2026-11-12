Nueva evidencia científica respalda una forma diferente de diagnosticar la obesidad

El equipo propuso dos categorías: obesidad preclínica, cuando hay exceso de grasa corporal, pero los órganos funcionan normalmente, y obesidad clínica, cuando el exceso…

En enero del año pasado, una Comisión de The Lancet Diabetes & Endocrinology, un grupo internacional de expertos en medicina, propuso una nueva definición y criterios para diagnosticar la obesidad. La propuesta respondía a la preocupación global de que basarse únicamente en el índice de masa corporal (IMC) podría estar provocando diagnósticos erróneos en millones de personas.

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El equipo propuso dos categorías: obesidad preclínica, cuando hay exceso de grasa corporal, pero los órganos funcionan normalmente, y obesidad clínica, cuando el exceso de grasa ya afecta el funcionamiento de órganos o limita actividades cotidianas.

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Con esa nueva metodología, lo que se propuso es, primero, complementar el IMC con mediciones como el perímetro de la cintura y la relación cintura-estatura para confirmar el exceso de grasa corporal, y segundo, determinar sí era obesidad preclínica o clínica.

Pues ahora, un grupo de investigadores diferente, liderado por el King’s College de Londres, puso a prueba ese marco diagnóstico. Los investigadores analizaron datos de salud de 844.108 adultos en China, Reino Unido, Estados Unidos y España, comparando la clasificación basada en el IMC con el nuevo marco diagnóstico.

Para diferenciar qué problemas de salud estaban relacionados con la obesidad y cuáles podían aparecer por otras causas, el estudio empleó un método que tuvo en cuenta a personas con y sin la enfermedad.

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Como resultado encontraron que, diagnosticar la obesidad solo con el IMC puede conllevar a errores porque, por un lado, detecta un exceso de grasa corporal indicativo de obesidad en hasta el 8,6 % de los participantes, mientras que, por otro lado, clasifica erróneamente como personas con obesidad a hasta el 3,1 % de los individuos analizados.

Según los autores, quienes presentaron sus resultados en un estudio publicado en la revista Nature, la obesidad clínica representó entre el 23 % y el 31 % de todos los casos de obesidad analizados. Mientras tanto, la mayoría de las personas con obesidad preclínica —entre el 77 % y el 91 %, según las cohortes— no evolucionaron hacia una obesidad clínica en un plazo de diez años.

“La obesidad preclínica no debe tratarse automáticamente como una enfermedad activa, pero tampoco debe descartarse como algo inofensivo. Algunas personas podrían necesitar un tratamiento preventivo, cuya intensidad debería ajustarse a su riesgo individual”, dijo en un comunicado Francesco Rubino, autor principal del estudio y docente del King’s College de Londres.

Para Rubino, la nueva definición permite una atención personalizada y proporcionada, algo que no se puede lograr si se basan únicamente en el IMC. “Determinar el alcance adecuado de la atención —ya sea tratar una enfermedad existente o reducir el riesgo— y ajustar su intensidad a las necesidades de cada persona es fundamental, tanto para los más de mil millones de personas afectadas como para los sistemas sanitarios”, agregó.

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