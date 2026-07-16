Ojo con esta crema de peinar que el Invima detectó alteración en su calidad microbiológica

Este es el producto sobre el que el Invima advierte en su alerta sanitaria. Foto: Tomada del Invima

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En los últimos días, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) publicó una alerta sanitaria para advertir sobre un producto en el que detectaron que ha habida una alteración en su “calidad microbiológica”.

Se trata de una crema de peinar que se vende en Colombia, llamada “Crema de peinar leche de coco pal pelo con células”. Según el Invima, el producto con NSOC89337-18CO, del lote 2208-124, debe ser retirado del mercado.

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“Se evidenció alteración de la calidad microbiológica por resultados no conformes en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales, encontrándose por encima del límite máximo de aceptabilidad establecido para este tipo de productos cosméticos”, señala la entidad en la alerta sanitaria.

Por esas razones, el Invima le pide a la ciudadanía que si está usando esa crema de peinar, la suspenda de manera inmediata, pues “puede representar riesgos para la salud”.

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Además, les solicita a los compradores que “si por cualquier motivo, tienen conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice el producto, informe de manera inmediata al Invima o entes territoriales de salud”.

Así mismo, en el documento el Instituto recuerda que si alguien ha estado utilizando ese producto y presentó eventos adversos, puede reportarlo en la página web de la entidad. Basta ingresar a este enlace.

El Invima también hace un llamado a las secretarías de Salud de los municipios y los departamentos para que lleven a cabo actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde se pueda usar la “Crema de peinar leche de coco pal pelo con células”. Lo que deben hacer es informar al Invima, en caso de encontrarlo.

“Absténganse de distribuir y comercializar el producto alterado identificado, so pena de ser sujeto de la aplicación de medidas sanitarias de seguridad y de los procesos sancionatorios a que haya lugar”, es la advertencia que le hace a establecimientos donde usualmente se vende esta crema de peinar.

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