OMS ha registrado 169 casos de hepatitis con causa desconocida. Esto es lo que sabe

No en todos los casos de hepatitis severa reportados por la OMS, los menores han reportado fiebre. Foto: pixabay

A finales de la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud (OMS), volvió a elevar su preocupación por un aumento de casos de hepatitis severa en niños y niñas en varios países del mundo, pero cuyo origen es desconocido. Para el 23 de abril, la OMS había reportado 169 casos en 11 países del mundo, incluyendo 17 menores que tuvieron que ser sometidos a un trasplante de hígado por esta razón y una muerte. (Le puede interesar: Al menos un niño ha muerto por hepatitis de causa aún desconocida, confirma la OMS)

“La hepatitis grave en niños y niñas previamente sanos no es común. Además, lo que hace que estos casos de inflamación hepática grave sean más inusuales aún es que no han sido causados por los culpables típicos: los virus de la hepatitis etiquetados de la A a la E, que son las causas más usuales de la afección”, señaló el portal de noticias de salud de Estados Unidos Stat.

Aunque los médicos e investigadores siguen en el proceso de construir y confirmar hipótesis que expliquen estos casos, estos son algunos de los datos que se empiezan a conocer.

¿Qué es la hepatitis?

La hepatitis, según explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), es una inflamación del hígado. Las causas pueden variar, ya que pueden tener que ver con el consumo excesivo de alcohol, drogas o medicamentos, pero también con virus. Específicamente, se suele tratar de los virus de la hepatitis A, B, C, D y E.

¿Por qué son estos casos de hepatitis severa inusuales?

Se podría decir que hay tres razones. La primera es que de por sí no es común que un menor que antes estaba completamente sano presente hepatitis aguda. La segunda, es que los nuevos casos que está detectando la OMS no parecen estar relacionados con los virus de la hepatitis A, B, C, D y E, ya que no han sido detectados en los niños y niñas que presentan la hepatitis aguda. Finalmente, parece haber un incremento rápido de casos. En Escocia, por ejemplo, se reportaron 12 casos solo entre los meses de marzo y abril, cuando en promedio, según el medio Live Science, durante todo un año en este país se solían registrar solo cuatro casos.

Un punto importante que señala la OMS, sin embargo, es que “todavía no está claro si ha habido un aumento en los casos de hepatitis o un aumento en la conciencia de los casos de hepatitis”.

¿En dónde se han reportado estos casos?

Los datos que tiene la OMS, con corte hasta el 21 de abril, indican que hay 169 casos, distribuidos de la siguiente manera: 114 en Reino Unido, 13 en España, 12 en Israel, 9 en Estados Unidos, 6 en Dinamarca, 5 en Irlanda, 4 en Países Bajos, 4 en Italia, 2 en Noruega, 2 en Francia, 1 en Rumania y 1 en Bélgica.

¿Existen hipótesis sobre el origen de estos casos de hepatitis aguda en menores?

Sí. Según la OMS, la hipótesis más sonada, es que estos casos de hepatitis podrían estar relacionados con un virus conocido como adenovirus que, aunque, generalmente, afecta las vías respiratorias, en algunos casos llega al sistema digestivo. ¿Por qué? En el 74 de los 169 casos de niños y niñas que han presentado esta hepatitis, también se ha registrado el adenovirus a través de pruebas moleculares. En 18 de esos 74 casos, además, se trata del adenovirus tipo 41, que, según los CDC, suele causar síntomas gastrointestinales en menores.

Además, dice la OMS, en “Reino Unido, donde se ha notificado la mayoría de los casos hasta la fecha, se ha observado recientemente un aumento significativo de las infecciones por adenovirus en la comunidad (particularmente detectadas en muestras fecales de niños) tras los bajos niveles de circulación anteriores a la pandemia de covid-19″. Pero, de nuevo, se trata solo de una hipótesis que “no explica completamente la gravedad del cuadro clínico”.

¿Podrían estos casos estar relacionados con la pandemia del coronavirus?

Es otra respuesta que habría que dar por partes. Lo primero, y en lo que hay más certeza, es que no se trataría de un efecto secundario de la vacuna contra el covid-19, ya que la mayoría de los menores afectados no recibieron esta vacuna.

Sobre si el covid-19 (o estar contagiado con covid-19) daría pie a esta hepatitis, también hay poca probabilidad. Solo se identificaron 20 casos de covid-19 entre los niños y niñas con hepatitis que fueron examinados para este virus y, en 19 casos más, se detectó una coinfección entre covid-19 y adenovirus.

Lo que sí están analizando con mayor lupa los investigadores es si las condiciones que generó la pandemia, - como menos contacto entre personas y mayor aislamiento de los menores - podría estar relacionado con el aparente disparo de estos casos de hepatitis. De hecho, entre las hipótesis que está barajando el NHS, el sistema de salud de Reino Unido, según un reporte técnico que publicó esta semana, es que los menores pueden ser ahora más susceptibles al adenovirus, por lo que no estuvieron expuestos a este durante la pandemia. (Le puede interesar: Los niños dejarán de usar tapabocas. ¿Se cierra el debate?)

Sin embargo, otra de las relaciones que se están estudiando en Reino Unido, son una infección previa de covid-19, coinfecciones con otros virus, toxinas, drogas o contaminación ambiental a la que han podido estar expuestos los menores, nuevas variantes del adenovirus, nuevos patógenos y, con menos probabilidad, que se trate de una nueva variante del SARS-CoV-2.

¿Hay alguna alerta en Colombia?

No. Según el Ministerio de Salud, hasta el 26 de abril, no se tenía ningún reporte en el país. Sin embargo, como se trata de una amenaza global, la cartera le está haciendo seguimiento a la situación a través de una unidad de análisis. (En otras noticias de Salud: Alerta en el mundo por salmonella en huevos Kinder. Colombia no está entre afectados)