Cabe recordar que, según los hechos que se conocen hasta ahora, una persona murió el 2 de octubre tras ser hospitalizada con una neumonía grave. Los primeros reportes sobre este caso lo asociaron con la peste neumónica como resultado de una presunta exposición accidental en el…

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a Rusia dar más información sobre la muerte de una trabajadora del laboratorio del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk (Rusia), así como sobre la investigación epidemiológica que se adelanta en la zona.

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La OMS pide a Rusia aclarar la muerte de una trabajadora de un instituto antipeste

Cabe recordar que, según los hechos que se conocen hasta ahora, una persona murió el 2 de octubre tras ser hospitalizada con una neumonía grave. Los primeros reportes sobre este caso lo asociaron con la peste neumónica como resultado de una presunta exposición accidental en el laboratorio. La situación también llevó a que decenas de personas fueran puestas bajo cuarentena y observación médica.

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En contexto: Peste neumónica en Siberia: ¿qué sabemos y qué riesgo representa?

“En respuesta a la solicitud de verificación de la organización en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, las autoridades sanitarias rusas informaron que no se había registrado recientemente ningún caso de peste en el óblast de Irkutsk. Comunicaron a la OMS que se había realizado una investigación epidemiológica, que se habían implementado medidas de prevención y control, y que los contactos identificados habían sido puestos bajo observación médica y sometidos a pruebas”, indicó la OMS.

Por su parte, la OMS agregó que las autoridades rusas informaron que no se habían detectado patógenos de alta amenaza entre los contactos y que la observación médica de todos los contactos identificados había concluido.

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“La OMS ha solicitado más información para aclarar la causa de la neumonía grave, el patógeno que motivó las medidas de salud pública y los reportes de prensa sobre un segundo empleado con neumonía de causa indeterminada”, precisó la OMS.

La respuesta rusa

Frente a este caso, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Rusia ha cooperado desde el principio con la OMS sobre este caso. Además, las autoridades rusas aseguran que no se ha detectado ningún caso de peste entre las personas que habían estado en contacto con la fallecida.

Por su parte, desde las autoridades regionales de Irkutsk rechazaron la oferta de ayuda del presidente estadounidense Donald Trump ante el brote de neumonía. Así lo confirmó, en redes sociales, Elena Viktorovna Sofyina, vicealcaldesa de Asuntos Sociales del distrito de Shelekhovsky (óblast de Irkutsk).

“Podemos gestionarlo nosotros mismos. La situación está completamente bajo control: Rospotrebnadzor, el equipo regional y la administración del distrito de Shelekhovsky están trabajando juntos”, declaró Sofyina, quien también informó que 60 % de los pacientes ya han sido dados de alta de la cuarentena.

¿Qué es la peste y cómo se transmite?

Según explica en su portal web los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la peste es una enfermedad que afecta a los seres humanos y a otros mamíferos. Es causada por la bacteria Yersinia pestis.

“Las personas suelen contagiarse a través de la picadura de una pulga infectada de un roedor o al entrar en contacto con un animal infectado”, indica la CDC y agrega que “la peste se puede curar con antibióticos, pero estos deben administrarse sin demora para evitar que la enfermedad se agrave o provoque la muerte".

La entidad también agrega que "la peste es tristemente famosa por haber causado la muerte de millones de personas en Europa durante la Edad Media. Hoy en día, es una causa de enfermedad poco frecuente, aunque persistente, en las zonas rurales del oeste de Estados Unidos y en determinadas regiones de África y Asia”.

En línea con esto, en entrevista con CNN, la viróloga Angela Rasmussen asegura que “las personas no deben estar de este evento, pues a pesar de que es una enfermedad que tiene una alta mortalidad, no es muy transmisible entre personas”. Según Rasmussen, la peste está presente en la fauna salvaje de los ecosistemas de la región, y por eso existe un instituto en el que se manejan estas bacterias y virus infecciosos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que la peste es una enfermedad muy grave para el ser humano, sobre todo en sus formas septicémica (infección sistémica causada por la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo) y neumónica.

“En ausencia de tratamiento, la tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 100 %. La forma neumónica, invariablemente mortal si no se trata pronto, es especialmente contagiosa y puede desencadenar epidemias graves con transmisión de persona a persona a través de gotículas respiratorias suspendidas en el aire”, indica la OMS.

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Como aclara la OMS, la confirmación de la peste requiere pruebas de laboratorio. En ese sentido, existen diferentes técnicas para detectar un antígeno específico de Y. pestis. Una de ellas, anota la OMS, consiste en una prueba rápida con tiras reactivas que ha sido validada y que hoy en día se utiliza mucho en África y Sudamérica.

Cabe señalar que la OMS no recomienda la vacunación, excepto para grupos de alto riesgo (por ejemplo, personal de laboratorio expuesto constantemente al riesgo de contaminación y profesionales sanitarios).

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