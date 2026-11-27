Ante el aumento de casos de viruela símica o mpox (abreviatura de monkeypox), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo un llamado a reforzar la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención ante este virus, incluida la vacunación. También instó a los países de la región de las Américas a fortalecer la capacidad de sus laboratorios, con el fin de detectar e investigar casos, así como monitorear cambios en los patrones de transmisión.

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A través de una alerta epidemiológica, el organismo advirtió un incremento de los contagios desde finales de septiembre, sobre todo en Brasil, además de la creciente detección del clado Ib, una variante del virus. Entre enero y noviembre de 2026, 13 países de las Américas notificaron 3269 casos confirmados y cuatro muertes. Tan solo Brasil registró 1325 de ellos y un fallecimiento. En total, en la región los casos han ascendido a más de 76.000 y 202 muertes en 31 países y territorios desde 2022.

Es por ello que la OPS ha pedido a los países robustecer la prevención. Su recomendación es la vacunación de grupos con mayor riesgo de infección, preferiblemente antes de viajar a zonas donde exista transmisión activa del virus. De acuerdo con la organización, esta enfermedad sigue afectando de manera desproporcionada a hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, por lo cual los datos también han arrojado el impacto que tiene entre personas con VIH. "Entre las 114 defunciones con información disponible sobre el estado respecto al VIH, el 97,37 % (111 de 114 defunciones) se produjo en personas que viven con el VIH", se lee en el documento.

La vacunación, en todo caso, debe complementar y no sustituir otras medidas de prevención.

¿Qué es mpox y cuál es el escenario actual?

La viruela símica es una enfermedad infecciosa que es causada por un ortopoxvirus, al que se le ha llamado “virus de la viruela del mono”. Puede transmitirse a través del contacto físico estrecho con una persona infectada, incluido el contacto íntimo y de piel con piel, así como a través de materiales contaminados, como ropa o sábanas. También se da por contacto directo o indirecto con la sangre, con fluidos corporales, lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. Eso significa que alguien no debe preocuparse por estar al lado de un paciente infectado por 30 segundos, sino que se requiere estar juntos por un tiempo prolongado.

Algunos de los síntomas más frecuentes que genera este virus son:

Erupciones o lesiones cutáneas

Fiebre y dolor de cabeza

Dolores musculares y de espalda

Fatiga

Inflamación de los ganglios linfáticos

En ese sentido, la OPS aconseja que cualquier persona que presente erupciones cutáneas sin causa aparente u otros síntomas compatibles con la enfermedad, busque atención médica y se someta a pruebas diagnósticas, "especialmente si ha estado en contacto estrecho con alguien que podría tener la infección".

En agosto de 2024, cabe recordar, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la mpox como una emergencia de salud pública de importancia internacional, frente a la propagación de los casos y el riesgo de transmisión sostenida. Pero dicha declaración se levantó el 5 de septiembre de 2025, luego de que disminuyera el impacto mundial del brote y se fortalecieran las capacidades de vigilancia y respuesta. Sin embargo, las autoridades santiarias hacen énfasis en que el virus nunca ha dejado de circular, que se siguen detectando variantes y aparecen nuevos patrones de transmisión.

Para el caso de Colombia, el pasado 18 de abril, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que informaba que, por primera vez en el país, se había detectado un caso del clado Ib de mpox, en el departamento de Antioquia. Eso, sin embargo, no modificó el nivel de riesgo, pues no se observó que el virus estuviese circulando activamente entre la población: "No hay transmisión comunitaria”, señaló la cartera. Para ese momento, agregó, con corte a la semana epidemiológica 13 de 2026, el país registraba 4.825 casos confirmados desde 2022, de los cuales todos correspondían al clado II, pero ninguno, hasta entonces del clado I.

Mientras que el clado II se ha asociado a menores complicaciones y a una menor letalidad; al parecer el clado I (que a su vez se divide en el clado Ia y el clado Ib) genera una mayor transmisión entre los seres humanos.

Según el Ministerio de Salud, en caso de que una persona crea que está expuesta a un paciente con viruela símica, lo más adecuado es evitar el contacto directo. También recomienda no compartir objetos personales y evitar entrar en contacto físico o íntimo con quienes presentan síntomas. De igual forma, aconseja que se adopten prácticas sexuales seguras, a través del uso del condón, aunque su utilización no necesariamente evita contraer la viruela símica.

Según el ministerio, en Colombia se está garantizando el acceso a la vacuna contra la viruela símica en todo el territorio, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

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