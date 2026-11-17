Aunque suele ocupar menos espacio en los titulares que enfermedades crónicas como el cáncer, la obesidad o la diabetes, el dengue sigue siendo un grave problema de salud pública que Colombia está lejos de resolver. A corte del 10 de noviembre, el país acumulaba 102.415 casos, según el Instituto Nacional de Salud (INS). A ellos se suman 76 muertes confirmadas y otras 31 que aún están en estudio. Y cuando todavía faltan varias semanas para que termine el periodo de mayor transmisión, investigadores que llevan décadas estudiando esta enfermedad…

Aunque suele ocupar menos espacio en los titulares que enfermedades crónicas como el cáncer, la obesidad o la diabetes, el dengue sigue siendo un grave problema de salud pública que Colombia está lejos de resolver. A corte del 10 de noviembre, el país acumulaba 102.415 casos, según el Instituto Nacional de Salud (INS). A ellos se suman 76 muertes confirmadas y otras 31 que aún están en estudio. Y cuando todavía faltan varias semanas para que termine el periodo de mayor transmisión, investigadores que llevan décadas estudiando esta enfermedad se preguntan por qué tantos municipios y departamentos siguen concentrando gran parte de su respuesta en las brigadas de fumigación.

Desde Panamá, donde participa en un encuentro científico sobre el dengue, Iván Darío Vélez, investigador de enfermedades transmitidas por vectores de la Universidad de Antioquia, advierte que el problema no solo persiste, sino que se está extendiendo.

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El mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del virus, está llegando a territorios donde antes no se encontraba y colonizando zonas de mayor altitud. “Lo encontramos hace varios años a 2.300 metros de altura en España. Antes, cuando ocurrió la epidemia de zika, hace diez años, llegaba hasta los 1.800. Ya está más arriba”, explica. Los periodos de transmisión se están prolongando y los brotes son cada vez más frecuentes. En países como Argentina, señala Vélez, el dengue ya no aparece únicamente durante el verano: “La transmisión era solamente en el verano, que eran los meses más cálidos donde prolifera el vector. Ya no; ya desde la primavera empieza a transmitirse y se va hasta bien avanzado el otoño”.

En Colombia, los intervalos entre las grandes epidemias, que antes podían ser de cuatro o cinco años, se han reducido a dos o tres años. En 2025, el país registró 120.535 casos. Vélez asegura que “es posible que terminemos el año con un poquito más de casos que el año pasado”, estima. Una cifra que, en todo caso, estaría lejos de los 313.952 casos de 2024, el peor año de dengue registrado en el país.

Una mirada regional al dengue

Para entender dónde está el mayor riesgo, hay que mirar cómo se distribuye la enfermedad en el territorio, qué tan rápido están creciendo los contagios y qué capacidad tienen los servicios de salud para atenderlos. Así lo señala Silvana Zapata, investigadora en salud pública y presidenta de la Asociación Colombiana de Epidemiología, quien insiste en que es necesario diferenciar entre el número absoluto de casos y las tasas de incidencia. La distinción permite identificar territorios que, aunque no necesariamente concentran el mayor número de contagios, sí muestran señales de alerta.

Zapata menciona, por ejemplo, a Barranquilla. Allí los contagios aumentaron un 24 % frente al mismo periodo de 2025, al pasar de 2.674 a 3.311. En todo el departamento, el incremento fue del 25 %, mientras que en Bolívar llegó al 177 % y en Magdalena al 238 %. Santa Marta también registró un aumento importante, del 204 %. Pero para entender mejor dónde está el riesgo hay que mirar también cuántos casos se presentan por cada 100.000 habitantes. Y ahí aparecen diferencias importantes. Mientras Barranquilla registra 250 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio nacional de 309, Magdalena llega a 1.176 y Bolívar a 954. Esto significa que, en estos dos últimos territorios, la enfermedad está afectando a una porción mucho mayor de la población.

En la región amazónica también hay cifras que llaman la atención de los investigadores. Amazonas tiene la incidencia más alta del país, con 1.878 casos por cada 100.000 habitantes, y un aumento del 193 % frente al mismo periodo del año pasado. En Vaupés, la incidencia llega a 938 y los contagios aumentaron un 133 %. Meta, por su parte, registra la segunda incidencia más alta del país, con 1.682 casos por cada 100.000 habitantes, y un incremento del 56 %. En Chocó, aunque la incidencia (270) está por debajo del promedio nacional, los casos crecieron un 22 %. Este último departamento también preocupa a Zapata por las dificultades de acceso, la acumulación de agua y las afectaciones de su red hospitalaria derivadas del terremoto que azotó al país el pasado 10 de agosto.

En el otro extremo está Antioquia. Aunque figura entre los departamentos con más casos, estos disminuyeron un 43 % frente al mismo periodo del año anterior y su incidencia es de apenas 75 por cada 100.000 habitantes. En Tolima también se redujeron los contagios, un 24 %, aunque su incidencia, de 302, está cerca del promedio nacional. Cali y Risaralda muestran indicadores más bajos: sus incidencias son de 52 y 26 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente, y en ambos territorios también disminuyeron los contagios.

Por eso, insiste Zapata, no basta con mirar cuántos casos tiene cada departamento: también hay que entender qué tan extendida está la enfermedad entre sus habitantes.

El tipo de infección también importa. Vélez explica que existen cuatro serotipos del virus del dengue —conocidos como DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4— y que todos pueden causar la enfermedad. En Colombia circulan simultáneamente los cuatro, lo que aumenta la posibilidad de que una persona que ya tuvo dengue vuelva a infectarse con un serotipo diferente. Estas segundas infecciones pueden elevar el riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad. “Los signos de alarma se dan más con la segunda infección, no con la primera”, explica el investigador de la Universidad de Antioquia. Según el tablero del INS, con corte al 11 de noviembre, el 38 % de los pacientes había presentado dengue con signos de alarma y otro 1,12 % fue clasificado como dengue grave.

“El dengue mata a la gente y las poblaciones afectadas son los adolescentes. Son personas muy jóvenes que pueden tener el dengue grave o fallecer, y esto es un escándalo, porque es una enfermedad completamente prevenible”, dice Jorge Acosta, doctor en Epidemiología y Salud Pública y profesor de la Universidad del Norte, en Barranquilla. De las 107 muertes registradas (76 confirmadas y 31 aún en estudio), 44 corresponden a niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años, lo que representa el 41,1 % del total. En detalle, 17 fallecimientos ocurrieron en el grupo de 5 a 9 años: 8 niñas (7,5 % del total de muertes) y 9 niños (8,4 %). Otros 18 se registraron entre los 10 y 14 años: 10 mujeres (9,3 %) y 8 hombres (7,5 %). A estos se suman 9 muertes entre adolescentes de 15 a 19 años: 5 mujeres (4,7 %) y 4 hombres (3,7 %).

“Lo llamativo es que sabemos que esto viene, pero parece que no hacemos lo que deberíamos”, agrega Acosta. “Las secretarías de salud y los gobiernos locales tendrían que estar más atentos a la situación, anticiparse, pronosticar cómo puede evolucionar y hacer intervenciones tempranas”.

¿Qué tenemos que hacer?

Hay que recordar brevemente que el dengue es posible gracias a la presencia del mosquito Aedes aegypti, que transmite el virus de una persona infectada a otra mediante su picadura. Este insecto se reproduce en recipientes y depósitos que acumulan agua, donde deposita sus huevos, capaces de sobrevivir durante meses incluso en condiciones secas.

“La gente pide que se fumigue, pero la fumigación solo mata al mosquito adulto. Lo que hay que eliminar es el criadero”, explica Zapata. La fumigación espacial puede reducir la población de mosquitos adultos, pero su efecto es transitorio y no elimina los huevos ni las larvas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reservar esta intervención para situaciones de emergencia, como epidemias en curso o brotes incipientes, y aplicarla junto con otras medidas de control, entre ellas la eliminación de criaderos y el uso de larvicidas. La organización advierte, además, que no hay evidencia bien documentada de que la fumigación espacial, por sí sola, consiga interrumpir una epidemia.

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A estas limitaciones se suman los posibles efectos ambientales y sobre la salud de las personas. Vélez, investigador de la U. de A., advierte que el uso de insecticidas también puede afectar a insectos benéficos y polinizadores. “Eso trae una consecuencias que uno no ve inmediatamente, pero que está afectando a la agricultura”, señala.

Colombia también cuenta con una vacuna contra el dengue. A inicios de este año, el país inició la introducción escalonada de la vacuna tetravalente Qdenga®, precalificada por la OMS y con registro Invima, que protege contra los cuatro serotipos del virus y cuenta con una eficacia entre el 60 % y el 97 %, con mayor protección en personas que han tenido dengue previamente. Sin embargo, solo está destinada a niños y niñas de 9 y 10 años en 23 municipios priorizados. Por eso, los investigadores todavía ven algunas limitaciones.

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“La gente no sabe todavía que se pueden vacunar contra el dengue, apenas nos estamos enterando como comunidad en general”, dice Acosta. “Falta un poco de campaña para informar. Y la población priorizada es muy específica, ojalá se pudiera ampliar, pero nos va a tomar mucho tiempo que la vacuna esté disponible en los lugares donde se requiere.”.

Algo similar piensa Zapata. “No vamos a poder vacunar a todo el mundo de aquí a junio. No lo vamos a hacer. Hay que ser consecuentes con las herramientas que tenemos”, dice.

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En este escenario, otra estrategia que aparece en la discusión es la Wolbachia. Se trata de una bacteria que, al introducirse en el mosquito Aedes aegypti, dificulta que el virus del dengue se reproduzca en su organismo y reduce su capacidad de transmitirlo. Para extenderla, se liberan mosquitos portadores de la bacteria, que la transmiten a las siguientes generaciones. Vélez ha trabajado durante décadas en esta estrategia. En Medellín, el World Mosquito Program instaló una biofábrica desde la que se produjeron los mosquitos liberados en Medellín, Bello e Itagüí. Las intervenciones lograron establecer la bacteria en las poblaciones locales y los estudios reportaron reducciones importantes en la incidencia del dengue. Su expansión a otras ciudades también ha sido evaluada económicamente. Un estudio publicado en 2025 estimó que implementarla en 11 ciudades colombianas podría generar ahorros superiores a sus costos de implementación.

“Durante el gobierno pasado no hubo mucha receptividad. Aunque el IETS emitió una recomendación favorable en diciembre de 2024, no se tomó ninguna decisión. Apenas ahora, con la ministra Ana María Vesga, se está abriendo la posibilidad de estudiar seriamente su implementación en el país”, dice Vélez. Los investigadores que han participado en este proyecto ya sostienen reuniones con el equipo técnico del Ministerio de Salud para explicar cómo funciona la estrategia, presentar los resultados obtenidos en Medellín, Bello e Itagüí y mostrar los procesos de implementación.

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Hasta que eso se concrete, los investigadores coinciden en que el control del dengue exige una estrategia que combine distintas herramientas y no dependa de una sola intervención.

Zapata plantea que esa respuesta debe articular la vigilancia comunitaria, epidemiológica, entomológica, virológica y genómica con la inmunización. En la práctica, esto supone involucrar a las comunidades en la identificación y eliminación de criaderos, pero también fortalecer el seguimiento del mosquito para saber dónde está presente y si circula infectado con el virus. “Si hay criadero, hay zancudo y si hay zancudo, hay enfermedad”. De ahí, dice, la importancia de recuperar los equipos territoriales y mantener activas las trampas y larvitrampas, que permiten detectar la presencia del vector y orientar las acciones.

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Para Acosta, ese trabajo también requiere que las autoridades se anticipen a los brotes, en lugar de reaccionar cuando los casos ya aumentaron. Las secretarías de salud y los gobiernos locales, considera, deben pronosticar cómo puede evolucionar la transmisión y poner en marcha intervenciones tempranas. Esto incluye mejorar la comunicación con la ciudadanía: “Apenas se puede detectar que vamos subiendo en los casos debería alertarse a la población”, plantea. Acosta advierte que los servicios de salud también deben estar listos para atender a quienes se enfermen, con médicos capaces de reconocer los signos de alarma, herramientas de diagnóstico oportuno y orientaciones claras para que los pacientes sepan cuándo regresar a urgencias. “No hay manera de que no se nos enfermen los pacientes”, señala. La apuesta, entonces, debe abarcar tanto la reducción de la transmisión como la detección y atención oportuna de los casos que pueden agravarse.

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