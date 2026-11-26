Obtener un diagnóstico de una enfermedad rara puede convertirse en un recorrido de meses e incluso años. Durante ese tiempo, los pacientes y sus familias enfrentan consultas médicas, diagnósticos equivocados, gastos adicionales y dificultades para acceder a los tratamientos. En Colombia, el tiempo promedio entre la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico correcto es de 25 meses, aunque algunos pacientes pueden esperar hasta 19 años.

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Así lo señala el estudio Impact of Rare Disease (IoRD), desarrollado por Rare Diseases International (RDI) y Charles River Associates (CRA), con el apoyo de AstraZeneca y Chiesi Global Rare Diseases. La investigación analizó el impacto de 42 enfermedades raras en Brasil, Colombia y México y estimó que su costo socioeconómico conjunto asciende a cerca de US$84.400 millones anuales.

En el caso colombiano, el costo se calcula en COP 22,2 billones al año, equivalentes a unos COP 104 millones por persona. Según el estudio, esta carga es tres veces mayor que la registrada en el grupo de referencia utilizado para la comparación.

Un camino largo hasta el diagnóstico

Las dificultades comienzan desde que aparecen los primeros síntomas. En Colombia, uno de cada cuatro pacientes recibió al menos un diagnóstico equivocado durante el proceso y, en promedio, consultó a seis médicos antes de conocer cuál era su enfermedad.

La situación también se observa en el resto de América Latina. Para los tres países analizados, el estudio encontró que el tiempo promedio entre los primeros síntomas y el diagnóstico es de 21 meses. Además, aproximadamente una de cada tres personas recibió al menos un diagnóstico erróneo.

Estos retrasos pueden prolongar los recorridos de atención, aumentar los costos médicos y afectar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

“Detrás de cada diagnóstico tardío o de cada tratamiento al que no se puede acceder hay una persona y una familia que enfrentan consecuencias que van mucho más allá de la enfermedad. Estos hallazgos ayudan a visibilizar los desafíos que viven los pacientes y a entender mejor su impacto en el bienestar y la calidad de vida”, afirmó Diego Gil, de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER).

“Es fundamental que esta evidencia se traduzca en acciones concretas que fortalezcan el diagnóstico oportuno, la continuidad de la atención y el acceso equitativo a los tratamientos, y que también reconozcan las necesidades de quienes cuidan”, agregó Gil.

El costo también lo asumen las familias

La carga de las enfermedades raras no termina en los gastos asociados a consultas, medicamentos y tratamientos. También afecta la capacidad de los pacientes y sus cuidadores para trabajar y mantener sus actividades cotidianas.

De acuerdo con el estudio, las personas que viven con estas enfermedades y quienes las cuidan pierden, en conjunto, más de cuatro meses de productividad al año. Además, el 60 % de los pacientes requiere dos cuidadores y el 81 % de estos últimos reporta un deterioro de su propia salud.

El gasto de bolsillo anual de los pacientes es aproximadamente cuatro veces mayor que el del grupo de referencia en los tres países estudiados.

En Colombia, la presión financiera también se refleja en los hogares: el 42 % destina más de una cuarta parte de sus ingresos a gastos de salud, un nivel que el estudio clasifica como catastrófico. Conseguir un diagnóstico tampoco garantiza que los pacientes puedan acceder oportunamente a los servicios y medicamentos que necesitan. En América Latina, el 37 % de los encuestados afirmó que le habían negado un servicio médico o un medicamento.

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De ese grupo, el 41 % emprendió acciones legales para conseguir la atención. En Colombia, el 68 % de los pacientes reportó al menos dos barreras para obtener sus medicamentos y el 21 % interpuso una acción de tutela para acceder a la atención.

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