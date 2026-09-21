¿Para quién son los rankings de hospitales?

En Colombia, la mayoría de los pacientes no escogen hospital. Escogen asegurador, y la red de atención la definen el contrato y la remisión. Quien sufre un “infarto” llega a donde lo lleve la ambulancia o al hospital más cercano. El efecto de estas listas está en otro lugar: un buen puesto pesa en la…

Cada año se publican listas de los mejores hospitales y clínicas del país, de la región y del mundo. Circulan en avisos, en noticias y en conversaciones. Antes de discutir si están bien hechas, conviene preguntar quién las usa para decidir.

En Colombia, la mayoría de los pacientes no escogen hospital. Escogen asegurador, y la red de atención la definen el contrato y la remisión. Quien sufre un “infarto” llega a donde lo lleve la ambulancia o al hospital más cercano. El efecto de estas listas está en otro lugar: un buen puesto pesa en la negociación con aseguradores internacionales (no nacionales), en la atracción de especialistas y en el ánimo de los equipos. Ese es el mercado que sí reconoce los rankings.

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La pregunta interesante es qué hace el director de un hospital con esa lista en la mano. Puede tratarla como un titular, o abrirla y buscar qué indicador lo dejó donde quedó. El dueño de una escudería de Fórmula 1 pone los recursos en el motor, en la parada de pits y en la fiabilidad, porque sabe que el campeonato se gana ahí. La versión hospitalaria de ese motor ya existe y rara vez sale en la foto: equipos que llevan años gestionando indicadores, bajando tasas de infección, acortando tiempos de atención y mejorando el reporte de eventos adversos. Ese trabajo se hace haya ranking o no.

Juan Gabriel Cendales, MD FACP Foto: Cortesía

Los estudios sobre estas mediciones señalan puntos débiles conocidos. Buena parte del puntaje viene de encuestas de reputación entre médicos o directivos: responden pocos y, sobre todo, quienes tienen interés en responder. El peso de cada indicador rara vez se explica. El problema mayor es la comparación desigual: un hospital que recibe los casos más complejos tendrá más complicaciones que uno que atiende casos sencillos, y si las cifras no se corrigen según el tipo de paciente, la lista no mide bien los resultados clínicos; mide quién recibió a los más enfermos. Además, buena parte de los datos los reporta la propia institución, sin verificación externa.

Hoy hay mucha información disponible sobre la actividad hospitalaria, y con ella se pueden ordenar y comparar instituciones de muchas maneras. Según qué datos se incluyan y cuánto pese cada uno, la tabla cambia.

¿Y el paciente? Puede usar estas listas. Sirven para armar preguntas concretas cuando hay una cirugía o un tratamiento por delante: cuántos casos como el mío hacen aquí al año, qué tan frecuentes son las complicaciones, quién me va a operar y con qué equipo. El volumen y la experiencia del grupo suelen importar más que el puesto en la tabla, y esas respuestas se piden directamente. Un buen ranking debería ayudar a formular esas preguntas.

Una comparación para terminar. El campeonato de constructores no premia la vuelta más rápida de un piloto: mide el desempeño del equipo completo durante toda la temporada. Algo así deberían buscar los rankings de hospitales, mostrar cómo funciona la institución en conjunto y no la reputación de un momento. Con un límite claro, en la Fórmula 1 las reglas de puntuación son públicas y estables año tras año, y cualquiera puede revisar el resultado. En muchos rankings de salud eso todavía se está construyendo.

*Juan Gabriel Cendales MD, FACP.

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