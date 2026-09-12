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El Gobierno busca reconocerle un lugar a la partería ancestral en el sistema de salud

El Ministerio de Salud prepara una norma para integrar la partería tradicional y ancestral al sistema de salud colombiano. La propuesta contempla que las parteras puedan participar en equipos de atención, acompañar a las mujeres en hospitales y recibir remuneración por su trabajo, pero también plantea que las instituciones adapten sus protocolos y formas de atención para reconocer estos saberes. Hay retos qué superar para que esto se haga realidad.

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Redacción Salud
12 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
El Gobierno parte de definir las parterías ancestrales y tradicionales como sistemas de conocimientos milenarios y comunitarios, con dimensiones espirituales y sagradas, relacionados con las cosmovisiones y con las formas propias de cuidado de los pueblos. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
El Gobierno parte de definir las parterías ancestrales y tradicionales como sistemas de conocimientos milenarios y comunitarios, con dimensiones espirituales y sagradas, relacionados con las cosmovisiones y con las formas propias de cuidado de los pueblos. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El Ministerio de Salud está preparando una norma que podría comenzar a cerrar una de las grandes deudas históricas del sistema de salud con las comunidades indígenas y afrodescendientes. En muchas de ellas hay mujeres y, en mucha menor medida, hombres, que ejercen como parteras y parteros, cuidando de las mujeres durante sus ciclos reproductivos, el embarazo, el parto y el posparto, así como de los recién nacidos y sus familias.

Pese a eso, y a que su presencia es especialmente importante en zonas rurales, dispersas y de difícil acceso, donde…

Por Redacción Salud

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