 

Patinetas eléctricas: ¿estamos ignorando sus riesgos?

Las patinetas eléctricas están transformando la movilidad en Bogotá, pero hay una pregunta que no estamos haciendo lo suficiente: ¿qué lesiones están provocando? Un estudio de la Fundación Santa Fe de Bogotá analizó 190 pacientes atendidos tras accidentes en estos vehículos. Encontró fracturas, luxaciones y otras lesiones. 33 necesitaron cirugía y 12 fueron hospitalizados. ¿Qué nos dicen estos primeros datos sobre los riesgos de una forma de movilidad que gana cada vez más espacio en las ciudades?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.


🎬📸🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Redacción Vivir

Juan Diego Quiceno

Juan Diego Quiceno

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Colombia

Noticias hoy

Patinetas eléctricas

Scooters

Últimas Noticias

 

Comentarios
  • Roberto(89754)Hace 41 minutos
    El mayor riesgo es la falta de regulación en ciclo rutas. Gente caminado y corriendo, otros en patineta a 30km en un mismo carril… por una educación vial en las ciclo rutas que salve vidas y accidentes!!!
Los videos top
Infórmate rápido