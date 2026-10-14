Patinetas eléctricas: ¿estamos ignorando sus riesgos?
Las patinetas eléctricas están transformando la movilidad en Bogotá, pero hay una pregunta que no estamos haciendo lo suficiente: ¿qué lesiones están provocando? Un estudio de la Fundación Santa Fe de Bogotá analizó 190 pacientes atendidos tras accidentes en estos vehículos. Encontró fracturas, luxaciones y otras lesiones. 33 necesitaron cirugía y 12 fueron hospitalizados. ¿Qué nos dicen estos primeros datos sobre los riesgos de una forma de movilidad que gana cada vez más espacio en las ciudades?
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Comentarios
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Roberto(89754)•Hace 41 minutosEl mayor riesgo es la falta de regulación en ciclo rutas. Gente caminado y corriendo, otros en patineta a 30km en un mismo carril… por una educación vial en las ciclo rutas que salve vidas y accidentes!!!