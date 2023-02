Petro anunció que presentará la reforma a la salud el lunes 13 de febrero. Foto: SIG

Durante la XXI Cumbre de Ciudades Capitales (Asocapitales), que se realizó en San José del Guaviare, el presidente Gustavo Petro anunció que la reforma a la salud ya no será presentada el viernes en un evento público en la Plaza Núñez, al frente de la Casa de Nariño, como se tenía previsto, sino que se radicará en el Congreso el lunes 13 de febrero. (Lea: Preguntas que debe hacerse cuando llegue la reforma a la salud)

De acuerdo con el mandatario, en la noche de este jueves tendrá una conversación con las EPS y, además, señaló que también resolverá algunas inquietudes que tiene un sector del magisterio antes de radicar el documento final.

“Ahora tenemos una discusión en el magisterio que resaltó estos dos días y queremos hablar con ellos sobre este tema, no sé si para llegar a un acuerdo o no alrededor del sistema pensional de ellos que debe adaptarse al proyecto de ley que presentamos”, aseguró. (Puede leer: Si las EPS quieren sobrevivir, deben adaptarse al nuevo sistema propuesto: Petro)

Al cierre de su su intervención en #XXICumbreAsocapitales el Pdte. @PetroGustavo explicó que "ya tenemos siete EPS que van a quebrar, de estas quiebras ya van 110 del pasado. Tendremos el 1er. pilar fundamental (Reforma a la Salud): modelo preventivo de atención primaria fuerte". pic.twitter.com/va0eN3E9PB — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 9, 2023

El objetivo con estos días de plazo, anotó el mandatario, es conseguir una serie de consensos antes de llevar el texto a discusión al Congreso. Agregó que en la actualidad “ya tenemos siete EPS que van a quebrar, de estas quiebras ya van 110 del pasado”.

Petro explicó que este proyecto tiene una esencia que cuenta con varios puntos clave, pero no representa un cambio en la salud. “Es una mejoría, no es que el sistema de salud entre a latonería y pintura”, dijo y luego añadió que uno de esos temas principales es la creación de un modelo preventivo y de atención primaria fuerte. (Puede leer: Reforma a la salud: lo que no le han contado sobre las EPS)

De acuerdo con el mandatario, este tema mostró deficiencia en todo el mundo con los virus y, en Colombia, “al final la atención la dieron las IPS sin intervención. Al exministro Ruiz le tocó hacer giros directos a las IPS y fue lo que permitió resistir mejor y vacunar por lo menos en sitios poblados, no tan rurales”, apuntó.

Con estos cambios, anotó Petro, lo que se busca es que la salud, en vez de ser un aseguramiento individual, sea territorializada. “Antes cada integrante de la familia estaba afiliado a una EPS, ahora la familia tendrá el mismo sistema de salud para todos. Así mismo sucederá en el territorio”, puntualizó.

