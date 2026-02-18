Petro detalla historia clínica de Kevin Acosta y desata críticas: son datos confidenciales

Imagen de referencia. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Kevin Acosta, una vez más, han generado polémica. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro se refirió, nuevamente, al caso de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años diagnosticado con una enfermedad rara, hemofilia A severa, que falleció en días recientes.

Luego de que el menor se cayera de su bicicleta, fue trasladado desde Huila al Hospital la Misericordia, en Bogotá, donde murió en cuidados intensivos. Su madre, Katherine Pico, señaló retrasos en la autorización del traslado por parte de Nueva EPS, así como la falta de entrega de un medicamento que se le debía administrar al menor cada 28 días, pero que no recibía desde el pasado 12 de diciembre.

Después de que Petro y el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, recibieran críticas por las declaraciones que hicieron durante un consejo de ministros, el mandatario volvió a tocar el tema.

El presidente afirmó que el accidente de Kevin en su bicicleta se presentó en un polideportivo, donde había un hueco. El niño, como ya había mencionado el ministro Jaramillo, habría sufrido un traumatismo cráneo encefálico. Kevin, en principio, fue atendido en el hospital local de Palestina, en Huila, y luego fue remitido al Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.

Allí, aseguró el mandatario, le hicieron una tomografía y se le informó a la mamá del niño que tenían que intervenirlo quirúrgicamente. “La madre no aceptó la intervención”, aseveró Petro. “Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado. La madre prefirió seguir con el tratamiento clínico”. Aunque Petro dio detalles de la historia clínica, en El Espectador decidimos no replicarlos ni hacerlos públicos, pues se trata de datos confidenciales y sensibles de un menor.

Kevin fue trasladado a Bogotá, donde, según dijo Katherine Pico a Noticias Caracol, los médicos le informaron que “ya no había nada qué hacer por el niño”.

“No mentimos”, dijo el presidente. “Aún hay que investigar más si se establece una responsabilidad ajena a la familia, sobre todo en el traslado y la pausa en que no recibe la dosis del medicamento. Lo digo simplemente para aquellos que están diciendo que el Gobierno es culpable de un asesinato; es mentira”.

Las declaraciones, una vez más, han generado polémica. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) fue una de las primeras en pronunciarse, pues rechazó de manera categórica que el presidente Petro diera detalles de la historia clínica del menor Kevin.

“La historia clínica es un documento reservado por ley”, publicó Fecoer en la red social X. “Está protegida por el derecho fundamental a la intimidad, la protección reforzada de los niños y las normas de confidencialidad y protección de datos en salud. No es información para escenarios públicos ni para trasladar responsabilidades a una familia en medio del dolor”.

En esa misma línea, Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo, salubrista y bioeticista apuntó que, en Colombia, la historia clínica es un documento privado y confidencial, que está protegido por la Constitución Política y la legislación vigente. “Solo puede ser conocida por el paciente, su representante o por autorización legal. El presidente no tiene por qué estar divulgando datos sensibles de la historia clínica del niño Kevin Acosta”, expresó en X.

El médico epidemiólogo Julián Fernández Niño complementó que “divulgar detalles clínicos en medios no es transparencia: es revictimización con la familia. La ética no se suspende por necesidad política. No todo se vale para “ganar” una discusión".

Zulma Cucunubá, directora del Instituto Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, se sumó a las críticas. Afirmó que hacer pública la historia clínica sin autorización vulnera la intimidad del paciente, más aún si es un menor, así como la de su familia. “La confidencialidad en salud no es opcional: es un deber ético y legal”, comentó en la red social.

Por su parte, Fecoer también cuestionó que el mandatario insinuara responsabilidades a la madre y dijo que se trata de una “revictimización inaceptable”. Horas antes de la declaración del mandatario la Defensoría del Pueblo había mencionado que la muerte de Kevin no es responsabilidad de Katherine Pico, pues “el cuidado no es una carga solo de las mujeres y las madres. La mamá no tiene por qué ser revictimizada. El sistema de salud, en su conjunto, falló en el cuidado de Kevin”.

¿Qué dice Katherine Pico, mamá de Kevin Acosta?

En entrevista con Noticias Caracol, la madre de Kevin habló sobre las razones por las que no autorizó que el menor fuera intervenido quirúrgicamente. “El niño no tenía el medicamento para administrarle para la cirugía. Si ellos se la hubieran hecho, el niño habría tenido un sangrado, una hemorragia, porque no tenía el medicamento. Por ese motivo, no los dejé. Ellos saben que a un niño hemofílico debe colocársele el medicamento para una cirugía de ese tamaño, más en el cerebro”.

Pico relató que el niño, tras el accidente en bicicleta, fue atendido en el centro de salud en Palestina, pero su estado requería una mayor atención. Fue en Pitalito, dijo, donde se presentaron las demoras en las autorizaciones del traslado por parte de Nueva EPS hacia Bogotá, hacia un hospital de tercer nivel, que la madre pidió con urgencia para que le administraran el medicamento y, eventualmente, le realizaran la cirugía.

