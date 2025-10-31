Pilas con esta marca de colágeno y creatina, que es fraudulenta en el país

Esta es la marca de productos que el Invima pide no consumir. Foto: Tomado del Invima

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 31 de octubre, el Invima, encargado de evaluar y aprobar los medicamentos, suplementos dietarios o cosméticos que se usan en el país, publicó una alerta sanitaria en la que advierte sobre varios artículos de una marca que se están vendiendo de manera fraudulenta.

(Lea Los médicos que se unieron para investigar una demencia poco estudiada en Colombia)

La marca, llamada Madretierra, la llevan en su presentación los siguientes productos: Colágeno hidrolizado puro, Proteína de suero, Creatine monohydrate, Psyllium fibra en polvo, Magnesium citrate, Maca peruana y Ashwaganda en polvo.

Ninguno tiene registro sanitario, que es el permiso que le da el Invima a todo suplemento que quiera ser comercializado en el país. Que lo tenga, garantiza que es seguro.

Según la entidad, evidenció que en la página web https://madretierra.mercadoshops.com.co/, “se está promocionando y comercializando suplementos dietarios, a los cuales, les están atribuyendo propiedades terapéuticas como emoliente, laxante o para tratar la constipación”. Sin embargo, son “fraudulentos” y representan un “riesgo para la salud”.

(La La advertencia de 128 científicos sobre cómo el cambio climático está arruinando la salud)

Entre los efectos adversos que pueden generar, el Invima menciona un largo listado: problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, colitis ulcerosa, síntomas de apendicitis, palpitaciones elevadas, enfermedades cardiacas, nerviosismo, ansiedad y temblores. También puede causar hipoglucemia (disminución niveles de azúcar en sangre) y problemas en la tiroides.

Para evitar esos problemas, el instituto sugiere verificar, siempre, el registro sanitario de ese tipo de productos, especialmente si son vendidos a través de páginas web o de redes sociales. Cualquier ciudadano puede hacerlo. Basta ingresar a este enlace.

En caso de que alguien ya esté consumiendo alguno de esos artículos, recomienda suspender su uso de inmediato y, en caso de presentar efectos adversos, asesorarse del personal de salud. También pide reportarlo de manera inmediata en esta página.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺