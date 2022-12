¡Pilas! Invima alerta por tres aguardientes fraudulentos que se están vendiendo

Aguardientes fraudulentos Foto: Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) acaba de emitir una alerta sanitaria por tres bebidas alcohólicas que no cuentan con autorización sanitaria para su elaboración, envasado y comercialización. (Puede leer: Van 20 intoxicados con licor adulterado: ¿cuál es riesgo y cómo evitarlo?)

“El Invima ha detectado, mediante denuncia y a través de las Entidades Territoriales de Salud, la comercialización de bebidas alcohólicas que no cuentan con autorización sanitaria para su elaboración, envasado y comercialización; incumpliendo los artículos 7 y 12 del Decreto 162 de 2021, además de bebidas alcohólicas importadas sin registro sanitario”, explicó la autoridad sanitaria en el documento.

Se trata de los aguardientes ‘El Parrandero’, ‘Ardiente el Gran Niche Xtreme’ y ‘Anis Cortujo’ que, al incumplir la normatividad nacional, son productos fraudulentos que no pueden ser comercializados en el país, destaca el Invima. (Le puede interesar: La celebración de velitas y el festivo dejaron 98 lesionados por manipular pólvora)

Por esta razón, el Invima le hizo un llamado a la población general para que no adquiera estos tres aguardientes. Igualmente, la autoridad sanitaria le recordó a las personas que no deben consumir bebidas alcohólicas que no cuenten con el registro sanitario que otorga la entidad.

A quienes ya adquirieron alguna de las tres bebidas alcohólicas, el Instituto les recomienda suspender de inmediato su consumo. Por otra parte, la entidad le hizo un llamado a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales a realizar una búsqueda activa de estos aguardientes y a “realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia que potencialmente, puedan comercializar estos productos y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar”. (También puede leer: FDA propone que a los pacientes de Lasik se les adviertan las complicaciones)

Cabe resaltar que hasta el viernes 9 de diciembre, 20 personas han resultado intoxicadas por metanol. De estas, al menos 9 murieron por cuenta de la intoxicación, según información suministrada por el Instituto Nacional de Salud (INS).

Desde comienzos de diciembre, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ha alertado por la comercialización de dos aperitivos de aguardiente que contienen metanol. Se trata de las bebidas ‘Rey de reyes’ y ‘Cabañita’. La alcaldesa, Claudia López, invitó a la ciudadanía a denunciar su venta a través de la Línea 123. (Puede interesarle: Científicos piden que racismo y discriminación sean declarados riesgos para la salud)

Ingrerir bebidas que contienen metanol puede ocasionar serios problema de salud. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (Medline Plus) “tan solo 2 cucharadas (30 ml) pueden ser mortales para un niño. Alrededor de 2 a 8 onzas (60 a 240 ml) pueden ser mortales para un adulto. La ingesta de metanol afecta varios órganos. El daño a estos órganos puede ser permanente”.