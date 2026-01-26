¡Pilas! Invima alerta sobre la comercialización ilegal de estos cuatro productos

Los productos incluidos en la alerta son Resveratrol Complex Niacin de la marca Silver; el Protector Hepático elaborado por Conkuventud; la Cúrcuma con pimienta negra de All Cay; así como de la crema termoactiva con extracto de andrinas y aceite de almendras de Naturken. Foto: Invima

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió el pasado viernes 23 de enero una nueva alerta sanitaria por la comercialización ilegal de cuatro productos que se encuentran en el país.

De acuerdo con la entidad, los productos incluidos en la alerta son Resveratrol Complex Niacin de la marca Silver, ofrecido como un suplemento antienvejecimiento avanzado; el Protector Hepático elaborado por Conkuventud, vendido para “prevenir y curar afecciones del hígado, hepatitis, cirrosis, infecciones, exceso de bilis”, entre otros.

En la alerta sanitaria también se advierte de la comercialización fraudulenta de la Cúrcuma con pimienta negra de All Cay, así como de la crema termoactiva con extracto de andrinas y aceite de almendras de Naturken.

Después de verificar la información en la base de datos, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima constató que estos productos no cuentan con el registro sanitario emitido por la autoridad competente, lo que hace que su comercialización sea ilegal en nuestro país.

Al no contar con un registro sanitario, estos productos “no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores, porque se desconoce su contenido real de componentes, trazabilidad, fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte”.

De hecho, la entidad advirtió que los riesgos para la salud a los que se exponen las personas que usen o consuman algunos de estos productos son problemas gastrointestinales, procesos alérgicos, intoxicación, así como daño a órganos como hígado, páncreas y riñones.

A las personas que están consumiendo alguno de estos cuatro productos, el Invima les recomienda suspender inmediatamente su uso debido a los riesgos que pueda representar para la salud.

De igual manera, les solicita informar de manera inmediata al Invima u otros entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se esté distribuyendo y comercializando estos productos.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺