Razones de Estados Unidos para retirarse de la OMS son “falsas”, dice director de la agencia

Foto: Efe

Una de las primeras decisiones que tomó Donald Trump al regresar a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, fue retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (ONU), la agencia de la ONU que agrupa a más de 190 países para discutir lo relacionado con la salud pública.

El proceso para retirarse de manera formal tomaba un año, que se cumplió este 22 de enero, según informaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

En un comunicado publicado este sábado, la OMS lamentó la notificación de retirada de los Estados Unidos, “una decisión que hace que tanto los Estados Unidos como el mundo sean menos seguros”.

Como miembro fundador, recordó la agencia de salud de la ONU, los Estados Unidos de América contribuyeron “de manera significativa” a muchos de los mayores logros de la OMS, entre ellos “la erradicación de la viruela y los avances contra muchas otras amenazas para la salud pública, como la poliomielitis, el VIH, el ébola, la influenza, la tuberculosis, la malaria, las enfermedades tropicales desatendidas, la resistencia a los antimicrobianos, la seguridad alimentaria y otras”.

En el comunicado, la organización respondió a las declaraciones que varios representantes del Gobierno de los Estados Unidos han realizado en los últimos meses.

Frente a la afirmación de que la OMS destrozó, mancilló, insultó y comprometió la independencia del Gobierno de ese país, la agencia señaló que “es todo lo contrario”. “Al igual que hacemos con todos los Estados Miembros, la OMS siempre ha tratado de colaborar con los Estados Unidos de buena fe, respetando plenamente su soberanía”.

La OMS también se refirió a las declaraciones del gobierno estadounidense sobre los supuestos fallos de la agencia durante la pandemia por Covid-19, en los que habrían “obstaculizado el intercambio oportuno y preciso de información crítica” y luego había ocultado esos fallos.

“Si bien ninguna organización ni gobierno lo hizo todo bien, la OMS se reafirma en su respuesta a esta situación sin precedentes”, precisó la organización, al resaltar que actuó con rapidez, compartiendo la información de la que disponía de forma rápida y transparente, asesorando a los Estados Miembros basándose en las mejores pruebas disponibles.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, comentó que espera que Estados Unidos vuelva a participar activamente en la agencia en el futuro, pero fue claro en señalar que “lamentablemente, las razones aducidas para la decisión de los Estados Unidos de retirarse de la OMS son falsas”.

Mientras eso sucede, concluyó la agencia en su comunicado, “la OMS mantiene su firme compromiso de colaborar con todos los países en la consecución de su misión fundamental y su mandato constitucional: el más alto nivel posible de salud como derecho fundamental de todas las personas”.

