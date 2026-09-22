Plan de choque en salud: la orden es arrancar, pero aún no está claro cómo se financiará
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Comentarios
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humberto jaramillo(12832)•Hace 1 horaYa viene amaneciendo, ya luz del día nos vio… Está amaneciendo y empezamos a ver lo que está quedando de los espectáculos de las promesas de campaña
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HaroldFer(32718)•Hace 1 horaAbelardito ordenó poner en marcha un plan de choque, el problema es que el plan no existe. Es un baboso.
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Juda(66999)•Hace 1 horaAnuncios, anuncios,……. Bla bla bla, bla y, es por sus HECHOS que los conoceréis……………….
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RICARDO(81050)•Hace 1 horaHeyyy, el tigre salió de peluche también en salud y en lo que le hizo a los deportistas y a los artistas. Dejen de darle espera a los 100 días y empiecen a sacar. Al EE le puede pasar lo de CNN, le van a cerrar la madriguera del tigre pero no aflojen.
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alberto(rx4s9)•Hace 2 horasA cumplir las promesas Ministra !!!
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Juan Antonio(45350)•Hace 2 horasEl THERIAN PRESIFRENTE VENDIÓ HUMO FIRMES POR LA PLATA
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CarlosA(9314)•Hace 2 horasArtículo trunco sin información