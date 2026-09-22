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Plan de choque en salud: la orden es arrancar, pero aún no está claro cómo se financiará

El Gobierno ordenó poner en marcha el plan de choque en salud, pero los COP 10 billones que prometió en campaña no están disponibles. Entonces, ¿de dónde saldrán los recursos para atender a los pacientes que esperan medicamentos y procedimientos? Estas son algunas de las opciones que se están considerando.

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Redacción Salud y Unidad de Video
22 de septiembre de 2026 – 10:56 a. m.

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Comentarios
  • humberto jaramillo(12832)Hace 1 hora
    Ya viene amaneciendo, ya luz del día nos vio… Está amaneciendo y empezamos a ver lo que está quedando de los espectáculos de las promesas de campaña
  • HaroldFer(32718)Hace 1 hora
    Abelardito ordenó poner en marcha un plan de choque, el problema es que el plan no existe. Es un baboso.
  • Juda(66999)Hace 1 hora
    Anuncios, anuncios,……. Bla bla bla, bla y, es por sus HECHOS que los conoceréis……………….
  • RICARDO(81050)Hace 1 hora
    Heyyy, el tigre salió de peluche también en salud y en lo que le hizo a los deportistas y a los artistas. Dejen de darle espera a los 100 días y empiecen a sacar. Al EE le puede pasar lo de CNN, le van a cerrar la madriguera del tigre pero no aflojen.
  • alberto(rx4s9)Hace 2 horas
    A cumplir las promesas Ministra !!!
  • Juan Antonio(45350)Hace 2 horas
    El THERIAN PRESIFRENTE VENDIÓ HUMO FIRMES POR LA PLATA
  • CarlosA(9314)Hace 2 horas
    Artículo trunco sin información
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