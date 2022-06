Plan Nacional de Vacunación redujo en un 60% las muertes por covid-19

La priorización de la vacunación para la población de alto riesgo redujo el porcentaje de casos sintomáticos en un 44%. Foto: ERNESTO GUZMÁN JR

El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), el Instituto Nacional de Salud, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Sinú, la Universidad de Cartagena y Mutual Ser EPS, realizaron el primer estudio en el país sobre la costo-efectividad del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19. (Lea: Mascotas y animales silvestres, una pieza que no debe olvidar la salud pública)

El estudio, publicado en la revista Science Direct, compararon dos escenarios de planes de vacunación para analizar la costo-efectividad del plan adelantado por el Ministerio de Salud. En uno se priorizaban las personas que se encontraban en mayor riesgo de morir en caso de contraer el virus y en el otro, la vacunación se realizaba sin grupos priorizados. A estos dos escenarios, se sumaba uno en el que no se contempla la vacunación.

En cada uno de los escenarios, establecidos entre abril de 2021 (cuando empezó la vacunación en el país) y las proyecciones a 2023, se tuvieron en cuenta los datos de casos asintomáticos, muertes y costos, estos últimos basados en los gastos de la atención hospitalaria en 2020. Los investigadores desarrollaron un modelo económico de costo-efectividad en el que categorizaron a la población por departamentos, grupos de edad, comorbilidades y trabajadores de alto riesgo de contagiarse de covid-19. (Lea: Dormir acompañado podría ser mejor para la calidad del sueño que dormir solo)

Los resultados muestran que la priorización de la vacunación para la población de alto riesgo redujo el porcentaje de casos sintomáticos en un 44% y las muertes en un 60%, en comparación con la ausencia de vacunación. El estudio también encontró que la aceleración de la cobertura de vacunación redujo en un 22% las muertes y en un 3.78% los casos sintomáticos.

Los científicos proyectan que la priorización de vacunación en las personas con mayores riesgos de mortalidad reduce las muertes en los siguientes dos años desde que se implementan las vacunas. También que la reducción de los casos sintomáticos permite la generación de mejores políticas públicas. “El modelo asume que la inmunidad relacionada con la vacuna no se pierde con el tiempo y, por lo tanto, no se necesitan refuerzos en la ventana de tiempo de simulación”, señalan los investigadores. (Lea: “Riesgo de que la viruela del mono se establezca en países no endémicos es real”: OMS)

Según el estudio, la priorización “es la estrategia recomendada en entornos de bajos recursos para reducir la carga de la enfermedad”. Aunque tanto esta estrategia, como la de no priorización, “podrían ser igualmente rentables con tasas de vacunación extremadamente rápidas o una reducción de contactos de casi el 100 %”, esto no se considera porque no representa “opciones realistas en el contexto de Colombia”.

