Política de Sexualidad de Petro: ¿tendrá continuidad con De La Espriella?

El Gobierno de Gustavo Petro dejó expedida una nueva Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos con vigencia hasta 2035. Ahora, con el cambio de gobierno, una de las preguntas es qué pasará con esta hoja de ruta y si la administración de Abelardo de la Espriella le dará continuidad.