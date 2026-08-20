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20 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.

Política de Sexualidad de Petro: ¿tendrá continuidad con De La Espriella?

El Gobierno de Gustavo Petro dejó expedida una nueva Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos con vigencia hasta 2035. Ahora, con el cambio de gobierno, una de las preguntas es qué pasará con esta hoja de ruta y si la administración de Abelardo de la Espriella le dará continuidad.

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Juan Diego Quiceno

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