Por primera vez, un lote de medicinas para la malaria fabricado en la UdeA llega a la OPS

Imagen de la cloroquina producida en la Universidad de Antioquia. Foto: Andrea Vargas - Dirección de Comunicaciones UdeA

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A mediados de mayo, la Universidad de Antioquia anunció que había iniciado la fabricación de 1.700 tabletas de cloroquina, un medicamento usado para tratar la malaria, enfermedad de la cual se presentan entre 50 mil y 100 mil casos anuales en Colombia. Se trataba, dijo en su momento, del “primer medicamento esencial producido por una planta de medicamentos pública y universitaria en el país”.

Ese proceso había sido el resultado, explicó la Universidad, de un trabajo en el que también participaron los ministerios de Salud y de Ciencias.

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“Tras tres años de investigación, logramos desarrollar y producir la cloroquina, que además ya cuenta con registro Invima. Estamos hablando de un avance que permitirá que el país pueda atender la demanda de este producto estratégico y de interés en salud pública, que, además, hace parte de la lista de medicamentos esenciales para enfermedades desatendidas”, aseguró aquella vez Wber Ríos Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la UdeA.

Ahora, este jueves, 16 de julio, la UdeA hizo otro anuncio importante: ese lote industrial de cloroquina ya fue fabricado y entregado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que los distribuya en las regiones del país donde más se requiere.

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“Ya logramos el último paso de la cadena que es llevar a producción industrial este medicamento y entregarle a la OPS 1.700 mil tabletas de cloroquina, para que la OPS, con su fondo, haga la distribución a territorios donde se necesita ese medicamento”, señaló Ríos Ortiz, a través de un video distribuido por la Universidad.

A su parecer, este proceso es la prueba de que la UdeA es capaz de “manejar proyectos de alta envergadura, de alto impacto científico, sin perder el rigor y el concepto de academia”.

La idea, complementó David Felipe Molina, gestor de proyectos Planta de Medicamentos, es continuar cumpliendo con las exigencia normativas y demostrar que “tenemos la capacidad de producir medicamentos. No solo quedarnos con lo que hacemos hoy sino ampliar el abanico de productos”.

De acuerdo con la UdeA, el propósito es que se puedan producir otros cuatro medicamentos, como resultado de convenios que han sido firmados con el Ministerio de Salud. Estos son la niclosamida, el benznidazol, el praziquantel y el dolutegravir triconjugado, clave para el tratamiento del VIH.

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