Precios de medicina prepagada: ¿cuánto cuesta afiliarse?

En Colombia, los usuarios del sistema de salud están distribuidos principalmente en dos regímenes: el contributivo, para quienes cotizan (empleados, independientes), y el subsidiado, para quienes no tienen capacidad de pago. Sin embargo, las diferentes entidades promotoras de salud (EPS) también ofrecen servicios adicionales a los que pueden acceder los usuarios de manera voluntaria.

Se trata de los planes de atención complementaria (PAC) y la medicina prepagada, y aunque ambos ofrecen servicios adicionales, la diferencia está en su cobertura y los precios. De acuerdo con Colemedica, en la prepagada, por ejemplo, el usuario puede acceder a citas con especialistas sin pasar por medicina general, hay atención domiciliaria con mayor cobertura, incluyendo servicios como terapias; mientras que en los PAC en algunos casos hay que pasar primero por medicina general para consultar un especialista o la red de centros médicos en la mayoría de los casos es compartida con usuarios de EPS.

Algunas EPS que ofrecen planes de medicina prepagada son Colmedica, Colsanitas, Coomeva y Compensar. Los precios varían dependiendo de diferentes factores: la edad de la persona, la cobertura que desea el usuario, el tipo de plan y de la entidad.

Por ejemplo, en Compensar, que lanzó sus planes de medicina prepagada hace poco, los precios van desde COP$310.000 mensuales por usuario, dependiendo de si se trata de un plan individual, familiar o colectivo (empresas), y de la edad y género de las personas que se vayan a afiliar.

De acuerdo con la EPS, su oferta incluye acceso directo a 60 especialidades médicas y odontológicas. Además, ofrecen acceso a la red de clínicas de Compensar, servicio de ambulancia y acceso a habitación individual en casos de hospitalización.

En la EPS Sanitas, el plan premium va desde los COP$ 53.100 para personas menores de 60 años y desde COP$103.100 para los mayores de 60 años. Además, la cuota moderadora que deben cancelar en cada atención médica domiciliaria es de COP$13.400 y para las consultas especializadas es de COP$8.400.

En la Nueva EPS hay diferentes planes. Por ejemplo, para las personas menores de 60 años, el plan básico cuesta COP$79.000 mensuales, el plan plus COP$136.000 y el plan integral COP$207.000. En la EPS Sura los precios van desde $24.200 para personas menores de 65 años y de COP$96.800 para mayores de 65 años.

La elección entre un programa de medicina prepagada o un plan complementario de salud, depende de varios factores: el presupuesto de cada persona, las necesidades de salud y el lugar de residencia, por mencionar algunos.

Cada EPS tiene asesores encargados de explicar los diferentes planes, bien sea de medicina prepagada o de PAC. Lo que deben hacer es consultarlos a través de la página web de cada entidad, o en las oficinas físicas, ya que el precio varía según la persona.

