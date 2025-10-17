Logo El Espectador
Vacunas para adultos mayores en Colombia: ¿cuáles necesita y dónde aplicarlas?

De acuerdo con el programa de vacunación del país, los adultos de 60 años o más, deberían aplicarse, al menos, la vacuna contra una enfermedad común al año. Le contamos cuál es y cómo acceder a ella.

Redacción Salud
17 de octubre de 2025 - 01:29 p. m.
En Colombia, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 o más años.
Foto: El Espectador - José Vargas
Aunque la mayor parte de las vacunas que necesitamos las recibimos durante los primeros años de vida, no hay que olvidar que, mientras crecemos, e incluso en la adultez, es necesario aplicarse nuevas vacunas.

De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), señalan que factores como la edad, el historial médico, viajes, actividad sexual, estilo de vida, la profesión e incluso las vacunas pasadas son factores clave a la hora de pensar en la vacunación de los adultos mayores que, en Colombia, son aquellos que tienen 60 o más años.

La pregunta es: ¿cuáles necesitan los adultos mayores y dónde pueden aplicárselas?

En Colombia contamos con el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Creado en la década de los años 70, el PAI es, en términos bastante simples, la gran bolsa de vacunas a la que todos los colombianos tenemos derecho.

Actualmente, el PAI cuenta con 21 vacunas, todas ellas gratuitas. Para la población mayor, el Programa contempla que los adultos mayores se apliquen una vez al año la vacuna contra la influenza estacional.

La gripe estacional, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una infección respiratoria aguda causada por virus gripales. Se propaga fácilmente cuando las personas tosen o estornudan y la vacunación es la mejor manera de prevenir la enfermedad.

Aunque la mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento, la enfermedad causa entre 290.000 y 650.000 muertes respiratorias al año, según la OMS.

Además de la vacuna contra la influenza estacional, para los adultos mayores también se contempla la vacunación contra el covid-19. Aunque no esté incluida en el PAI, se garantiza su aplicación a toda la población utilizando la misma estructura del programa.

En este caso, además del esquema inicial (que puede contemplar más de una dosis, considerando el laboratorio de la vacuna), para los adultos mayores se recomienda una dosis de refuerzo.

Al ser vacunas contempladas en el PAI, su aplicación es gratuita y puede consultar en su EPS los puntos de vacunación habilitados, así como la disponibilidad de las mismas.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

Por Redacción Salud

