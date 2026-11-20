La investigación biomédica constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo científico y social de un país. Sus avances permiten comprender mejor las enfermedades, desarrollar nuevas herramientas diagnósticas, mejorar los tratamientos y orientar…

Los premios otorgados por la Academia Nacional de Medicina de Colombia representan un reconocimiento a la excelencia investigativa, la innovación científica y la generación de conocimiento que contribuye al mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la población colombiana y mundial.

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La investigación biomédica constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo científico y social de un país. Sus avances permiten comprender mejor las enfermedades, desarrollar nuevas herramientas diagnósticas, mejorar los tratamientos y orientar las decisiones en salud pública. En este contexto, los premios de investigación de la Academia Nacional de Medicina adquieren especial relevancia, pues reconocen el esfuerzo, el rigor científico y la capacidad innovadora de investigadores e instituciones comprometidos en ayudar a dar respuestas a los principales desafíos de la salud en Colombia. Estos reconocimientos cuentan con una larga tradición histórica. El primer premio de investigación de la Academia se otorgó en 1893 al médico Gabriel J. Castañeda, por su trabajo Estudio sobre la Lepra Griega en Colombia.

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Más allá de distinguir trabajos científicos sobresalientes, estos reconocimientos contribuyen a fortalecer una cultura de investigación, estimular a nuevas generaciones de científicos y promover la articulación entre universidades, hospitales, laboratorios y centros de investigación. Asimismo, permiten visibilizar investigaciones desarrolladas en Colombia y destacar su potencial para generar conocimiento de impacto nacional e internacional. Un aspecto particularmente importante de la convocatoria es su énfasis en la investigación realizada por científicos colombianos en instituciones y centros de investigación nacionales, así como en la inclusión de población colombiana cuando la naturaleza del estudio lo requiere.

La convocatoria de 2026 refleja la diversidad, la calidad y el dinamismo de la investigación biomédica colombiana. Se recibieron más de 100 postulaciones, una cifra similar a la registrada en 2025, distribuidas en seis categorías: investigación publicada, investigación de posgrado no publicada, trasplantes, cuidado intensivo, salud femenina y nutrición. Los trabajos provinieron de diferentes ciudades y regiones del país, lo que evidencia una participación territorial diversa, aunque todavía se observa un predominio de Bogotá en algunas categorías. Un aspecto especialmente destacable es que más del 40 % de las investigaciones fueron presentadas por mujeres como investigadoras principales.

Las investigaciones premiadas abordan problemas de gran relevancia clínica y social, como el choque séptico, el diagnóstico del cáncer de próstata, la predicción de mortalidad en pacientes críticos, la sífilis congénita, la nutrición en enfermedades crónicas y el seguimiento de los trasplantes renales. Estos trabajos reflejan tanto la diversidad de los desafíos médicos actuales como la creciente incorporación de herramientas de biología molecular, análisis de datos e inteligencia artificial en la investigación en salud.

En esta época de importantes desafíos para la financiación de la ciencia en Colombia, estos reconocimientos adquieren un significado adicional, recordando que la investigación biomédica no constituye un gasto, sino una inversión estratégica para la salud, la innovación y el bienestar colectivo. Un país que reconoce, apoya y promueve a sus investigadores es un país que invierte en el futuro de su población.

Con esta iniciativa, la Academia Nacional de Medicina de Colombia, con el apoyo de la industria farmacéutica, reafirma su compromiso con el avance de la ciencia, la educación médica y la salud pública del país.

* PhD. Profesor Titular – Universidad de los Andes y miembro de Número Academia Nacional de Medicina.

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