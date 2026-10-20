Presupuesto de salud para 2027 subió COP 5 billones, pero Minsalud pedía COP 13,9 billones

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló que ese fue el cambio más significativo…

Durante la madrugada de este martes, la Cámara de Representantes dio luz verde al Presupuesto General de 2027, aprobado horas antes por el Senado, por COP 634,9 billones, un 14,2 % mayor al de este año. Uno de los ajustes importantes al proyecto fue la incorporación de COP 3 billones para el Ministerio de Salud, que se suman a los COP 2 billones incluidos anteriormente, para un total de COP 5 billones adicionales para atender el sistema de salud en el país.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló que ese fue el cambio más significativo durante la jornada. Además, aseguró que la aprobación del Presupuesto 2027 es "el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de nuestra economía y para generar crecimiento y prosperidad".

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Por su parte, el senador Andrés Forero se refirió a la proposición de su partido, el Centro Democrático, para alcanzar el incremento del presupuesto para el sector de la salud. "Sirvió la lucha por más presupuesto para la salud", expresó el congresista a través de sus redes sociales. "Es un mensaje positivo para los distintos actores, hubiéramos querido que fueran más recursos, pero entendemos que la situación fiscal del país es calamitosa".

¡Sirvió la lucha por más presupuesto para salud!



Proposición de @CeDemocratico logró incremento de $3 B, que se suman a $2 B aprobados en económicas.



Son $5 B más respecto al presupuesto de Petro.



Ahora hay que centrarse en lograr eficiencia en el gasto. pic.twitter.com/elgtthKtjN — Andrés Forero CD (@AForeroM) October 20, 2026

Cabe recordar, no obstante, que en septiembre pasado la ministra de Salud, Ana María Vesga, anunció ante las comisiones económicas del Congreso que solicitaría una adición presupuestal de COP 13,9 billones a la cartera para 2027.

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Según Vesga, la idea buscaría cubrir los COP 12 billones faltantes para la financiación del aseguramiento, que es la atención en salud a la población, y COP 1,9 billones para inversión, principalmente para reconstrucción y apoyo para los hospitales afectados por el sismo del pasado 10 de agosto, así como para ampliar el programa de inmunización de vacunas.

El dinero se repartiría entre el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Estupefacientes, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República de Colombia (Fonprecon), que gestiona las pensiones y las cesantías de los trabajadores del Congreso, y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (Ferrocarriles), entidades adscritas al Minsalud.

En desarrollo…

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