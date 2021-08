Variante Delta: esto es lo que debe saber sobre sus síntomas y cómo prevenirla

En la mañana de este miércoles 4 de agosto la Secretaría de Salud de Bogotá confirmó la presencia de la variante Delta en la capital colombiana. Luego de tomar muestras a más de 300 personas, la identificaron en cuatro individuos entre los 32 y 41 años. (Lea todas las noticias cobre el coronavirus en Colombia y el mundo)

Con esta confirmación han vuelto a surgir inquietudes sobre esta variante que ya circula en 105 países, 19 de ellos latinoamericanos. ¿Cómo prevenirla?, ¿por qué es de preocupación?, ¿qué síntomas genera?, ¿son efectivas las vacunas frente a esa variante?

Aunque muchos “líderes de opinión” han divulgado información errónea o confusa sobre este tema, lo primero que hay que aclarar es que las vacunas que están disponibles en Colombia son eficaces frente a esta variante. En los últimos meses se han publicado varias investigaciones que lo demuestran.

En el caso de la vacuna de Pfizer - BioNTech, que utiliza tecnología de ARN mensajero, un estudio realizado por Public Health Scotland y publicado en The Lancet mostró que ese biológico (y el de AstraZeneca) fue efectivo para reducir el riesgo de infección por SARS-CoV-2 y hospitalización en personas con esa variante.

En The New England Journal of Medicine un grupo de investigadores analizó la efectividad de la vacunación contra la enfermedad sintomática causada por la variante Delta. Los resultados señalaron que la “eficacia después de las dos dosis de esta vacuna fue del 93,7% entre las personas con la variante alfa y del 88,0% con la variante delta.

La vacuna de Moderna, que ya llegó a Colombia, también es efectiva contra esta variante. Un estudio publicado en la revista Nature, utilizó una base de datos de personas vacunadas en Israel y encontró que con la segunda dosis se genera una mayor protección contra esta variante.

Esas investigaciones, de las que ya hablamos con más detalle en este artículo, sugieren lo obvio: como dijo hace unos días el Ministerio de Salud de Colombia, la presencia de la variante Delta es una razón más para vacunarse y mantener las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas, el distanciamiento y el lavado de manos.

¿Qué se sabe sobre la variante Delta?

En palabras de José Alejandro Mojica, infectólogo del Minsalud, hay tres criterios por los cuales la variante Delta es de preocupación: primero, porque todo parece indicar que aumenta la transmisibilidad; segundo, porque incrementa la virulencia; y tercero, porque podría disminuir la eficiencia en las medidas de control.

“Esta variante tiene una particularidad y es que tiene 60 % mayor posibilidad de transmitirse, por lo que hay mayor riesgo de hospitalizarse o de reinfectarse”, dijo Mojica hace unos días a través de un comunicado de prensa.

Entre los síntomas más comunes causados por esta variante está el dolor de cabeza, secreciones nasales, fiebre, síntomas gastrointestinales como diarrea, náuseas y vómito, incluso, dolor de oídos y en las articulaciones.

“Las vacunas disponibles siguen siendo muy eficaces y efectivas en su prevención contra esta variante Delta y con las otras de preocupación y variantes de interés que circulan”, añadió. “Entre más personas vacunadas menos susceptibles somos a enfermarnos por este virus, porque me protejo y protejo mi entorno, evitando propagar la infección”.