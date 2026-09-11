Probióticos y posbióticos: ¿qué hay detrás de lo que prometen los influencers?
En redes sociales cada vez se habla más de productos que prometen mejorar la microbiota, como probióticos, prebióticos y posbióticos. Algunos influencers incluso relacionan estos últimos con el metabolismo, la saciedad y la pérdida de grasa. Pero ¿qué dice realmente la evidencia sobre sus beneficios?
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