 

Probióticos y posbióticos: ¿qué hay detrás de lo que prometen los influencers?

En redes sociales cada vez se habla más de productos que prometen mejorar la microbiota, como probióticos, prebióticos y posbióticos. Algunos influencers incluso relacionan estos últimos con el metabolismo, la saciedad y la pérdida de grasa. Pero ¿qué dice realmente la evidencia sobre sus beneficios?

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Laura Valentina Murillo Hernández

Juan Diego Quiceno

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