De acuerdo con el balance de Profamilia, Antioquia y la región Caribe concentraron la mayor proporción de usuarios, con 6.045 hombres (45,8 %). Les siguieron la región…

Entre enero y septiembre de 2026, Profamilia registró 13.200 vasectomías, un 3 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando reportó 12.820 procedimientos. Las cifras, entregadas por la organización, muestran que el 84,1 % de los hombres que accedieron a este método anticonceptivo tenía entre 29 y 59 años, mientras que el 15,9 % correspondía a jóvenes de entre 18 y 28 años.

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De acuerdo con el balance de Profamilia, Antioquia y la región Caribe concentraron la mayor proporción de usuarios, con 6.045 hombres (45,8 %). Les siguieron la región Centro, con 3.765 (28,5 %), y Occidente, con 3.390 (25,7 %).

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La organización también señaló que, de cada 100 personas que optaron por un método anticonceptivo permanente durante los primeros nueve meses del año, 35 fueron hombres. Desde 1970, Profamilia ha acompañado a 460.310 hombres que han elegido la vasectomía en Colombia.

Aunque estos datos permiten conocer el comportamiento de los procedimientos realizados por esta organización, no representan necesariamente el total de vasectomías practicadas en el país, pues no incluyen información de otras instituciones prestadoras de servicios de salud.

“Cuando Profamilia empezó a ofrecer la vasectomía, hablar de que un hombre planificara era casi impensable en Colombia. Más de cinco décadas después, vemos cómo esa conversación ha ganado espacio. Nuestro compromiso es que cada vez más hombres conozcan esta alternativa, resuelvan sus inquietudes y puedan tomar decisiones informadas sobre su reproducción, de acuerdo con sus planes de vida”, señaló Jonathan Vargas, gerente de Salud de Profamilia.

¿Quiénes están optando por la vasectomía?

La vasectomía es un método anticonceptivo permanente que consiste en interrumpir el paso de los espermatozoides a través de los conductos deferentes, encargados de transportarlos desde el epidídimo. De esta manera, se evita que lleguen al semen y puedan fecundar un óvulo.

Según la información de Profamilia, el procedimiento se realiza de manera ambulatoria y con anestesia local. Una vez termina la intervención, el paciente pasa por un periodo de observación y puede regresar a casa el mismo día.

Sin embargo, es importante precisar que la vasectomía no es efectiva inmediatamente después de la intervención. Durante un tiempo pueden permanecer espermatozoides en los conductos deferentes, por lo que es necesario continuar utilizando otro método anticonceptivo hasta que un profesional de la salud confirme, mediante los controles correspondientes, que el procedimiento cumplió su objetivo.

Otro de los interrogantes frecuentes está relacionado con sus posibles efectos sobre la sexualidad. Desde el punto de vista médico, la vasectomía no afecta la producción de testosterona ni interrumpe los mecanismos fisiológicos relacionados con la erección, el deseo sexual o el orgasmo. La eyaculación continúa ocurriendo, aunque, una vez confirmada la efectividad del procedimiento, el semen deja de contener espermatozoides.

La decisión, por tratarse de un método permanente, requiere información y orientación profesional. Aunque existen procedimientos quirúrgicos para intentar revertirla, no se puede garantizar que permitan recuperar la fertilidad. Por eso, es importante considerar la vasectomía como una decisión definitiva y consultar con profesionales de la salud antes de realizarla.

La participación masculina en la anticoncepción

Las cifras de Profamilia se conocen en medio de una discusión más amplia sobre la participación de los hombres en la planificación familiar. Tradicionalmente, una parte importante de los métodos anticonceptivos y de las responsabilidades asociadas a su uso han recaído sobre las mujeres.

En ese contexto, la organización informó que una investigación reciente que desarrolló junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF, por sus siglas en inglés) encontró que ocho de cada diez hombres en Colombia estarían dispuestos a utilizar un método anticonceptivo diferente al condón si estuviera disponible.

Profamilia señala que fue pionera en América Latina en el desarrollo de programas de anticoncepción quirúrgica masculina y que, desde finales de los años ochenta, incorporó la técnica sin bisturí, una alternativa menos invasiva y con un tiempo de recuperación más corto, según la organización.

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