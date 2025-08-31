Epidemiólogos demuestran por qué Petro hizo lectura distorsionada de datos de salud

En la noche del pasado miércoles 27 de agosto, en alocución, el presidente Gustavo Petro presentó cifras nacionales en materia de salud. Foto: Presidencia de Colombia

La Asociación de Epidemiología de Colombia (ASOCEPIC) emitió un comunicado en torno a las cifras nacionales de salud que se conocieron en días recientes. En primer lugar, aclaró que su objetivo es ofrecer una reflexión “académica, constructiva y conciliadora”, para así fortalecer la interpretación responsable de los datos y el trabajo entre instituciones.

Puntualmente, ASOCEPIC se refirió a los datos sobre las condiciones y avances en materia de salud en Colombia que presentó el presidente Gustavo Petro, durante una alocución nacional, en la noche del pasado miércoles 27 de agosto. La asociación planteó que, aunque este tipo de cifras deben comunicarse con transparencia y el máximo rigor técnico, se observó que en la manera en que fueron expuestas al público se incurrió en prácticas que “distorsionan la magnitud de los cambios”.

La organización señaló que se utilizaron cifras absolutas sin ajuste poblacional para comparaciones en el tiempo, además de un uso inadecuado en los tipos de gráficas y la omisión del contexto epidemiológico. ASOCEPIC expuso algunos ejemplos, acompañados de explicaciones técnicas sobre por qué, a sus ojos, la representación del Gobierno fue problemática.

Por un lado, afirmó que en la gráfica que presentó Gustavo Petro sobre mortalidad materna en Colombia entre 2022 y 2024, se resaltó la reducción del 28,4 % en los casos, a pesar de que, teniendo en cuenta el denominador poblacional, el porcentaje es mucho menor, del 7,8 %. En otras palabras, la asociación sugirió que, a la hora de hablar de mortalidad materna, se deben considerar otros factores, como el hecho de que el número anual de recién nacidos vivos ha venido disminuyendo en la última década, según el DANE.

Algo similar sucedió con la gráfica que mostró el mandatario sobre mortalidad en la niñez (menores de cinco años) en Colombia entre 2022 y 2024. ASOSEPIC indicó que, de nuevo, se recurrió al uso de cifras absolutas, inadecuadas para comparaciones entre distintos años. Aunque la imagen subrayó la reducción del 30,2 % en los casos registrados, la tasa es en realidad del 10 %, por la misma razón de que la cifra de recién nacidos vivos ha disminuido.

En la gráfica de mortalidad en menores de un año en Colombia entre 2022 y 2024, de acuerdo con la asociación, se repitió este patrón. Se priorizó “la reducción en el número absoluto de defunciones (31,0%), cuando lo epidemiológicamente correcto es destacar la tasa ajustada por nacidos vivos”, dice el comunicado. La reducción real en el indicador fue de 1,29 puntos (de 11,66 a 10,37 por 1.000 nacidos vivos), equivalente a un 11,1%. (...) Usar cifras absolutas para comparaciones interanuales no es técnicamente correcto: cada vida importa, sí, pero la medida válida para evaluar avances son las tasas ajustadas por población”.

Otra de las observaciones de ASOSEPIC fue que, en algunas gráficas, se utilizaron ejes truncados que, visualmente, generan que las reducciones parezcan mayores de lo que realmente son. De esa manera ocurrió en la diapositiva de mortalidad perinatal en Colombia entre 2022 y 2024, donde las barras empiezan en 12,5 y no en cero.

La asociación también cuestionó que se presentaran análisis de 2024, cuyos datos no se han consolidado de acuerdo con los tiempos oficiales, y hasta la semana 33 de 2025. Las cifras corregidas al cierre de estos años “podrían ser más altas para el período analizado inicialmente”, además de que mostrarlos como resultados definitivos cuando aún están sujetos a ajustes “puede inducir a conclusiones apresuradas”.

ASOSEPIC, en suma, reparó sobre las comparaciones entre periodos presidenciales, en las que Petro mostró las diferencias entre sus años de Gobierno y los de Iván Duque. Para la asociación, esta elección desconoció que muchas de las reducciones observadas corresponden tanto a un patrón global como nacional, debido a la pandemia por COVID-19. “Atribuir cambios de esta magnitud exclusivamente a la gestión de un gobierno constituye una interpretación técnicamente inadecuada. Para una evaluación rigurosa, los puntos de comparación debieron incluir períodos prepandémicos”.

El comunicado enfatizó que la representación visual importa y que las formas gráficas y estadísticas en que se presenta la información pueden generar percepciones erróneas, afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y dificultando la evaluación rigurosa de las políticas. ASOSEPIC hizo una invitación al Gobierno para que tenga en cuenta a los epidemiólogos y salubristas del sector público y privado para estos fines comunicativos, los cuales, dijo, está dispuesta a apoyar como asociación.

