Reportan las dos primeras muertes por sarampión en Estados Unidos en lo que va de 2026

Imagen de referencia. La vacunación es la forma más eficaz de prevenir el sarampión y evitar su propagación. Foto: EFE - George Frey

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Este 25 de agosto, el Departamento de Salud de Pensilvania, en Estados Unidos, reportó que dos personas fallecieron por causa del sarampión en el condado de Lancaster. Se trata de las primeras muertes asociadas a esta enfermedad que se confirman en el país norteamericano este 2026 y las primeras que se registran en el estado de Pensilvania en los últimos 35 años.

“Mis más sentidas condolencias a sus seres queridos”, expresó la Secretaria de Salud, Debra Bogen. “Debido a que el sarampión fue prácticamente erradicado en Pensilvania hace más de tres décadas, la gente no está familiarizada con esta enfermedad y no comprende del todo su posible gravedad”.

Es por ello que, de acuerdo con Bogen, el objetivo es que todos los habitantes del estado cuenten con la información necesaria para protegerse a sí mismos y a la comunidad en general. “Como médica, quiero asegurarme de que la gente entienda que la vacuna MMR es segura y brinda la mejor protección disponible contra el sarampión”, afirmó.

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Según confirmó el Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), las dos víctimas mortales reportadas este martes no estaban vacunadas y ambas vivían en Lancaster. Sin embargo, para proteger su privacidad, la entidad no entró en detalles adicionales.

En lo que va de 2026 se han confirmado 393 casos en 28 condados de Pensilvania. El DOH recordó que el sarampión es un virus altamente contagioso y se transmite cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Los primeros síntomas incluyen fiebre, tos, secreción nasal y ojos rojos y llorosos, mientras que la erupción cutánea aparece unos días después. Además, puede causar graves problemas de salud, como neumonía e inflamación cerebral, tanto a corto como largo plazo. Casi el 20 % de las personas que contraen la enfermedad requieren hospitalización y, aunque es poco frecuente, puede producir la muerte en uno a tres pacientes por cada 1000 casos.

El Departamento de Salud reiteró, entonces, que la medida más eficaz para protegerse contra el sarampión es la vacunación completa. La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), que se administra en dos dosis, refuerza el sistema inmunitario y su efectividad, apuntó la entidad, es del 97 % de por vida.

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“Es fundamental que todos los padres sepan que si ustedes o sus hijos no están vacunados, corren un mayor riesgo de contraer este virus altamente contagioso”, declaró por su parte Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, tras la noticia. “El Departamento de Salud trabaja sin descanso para garantizar que las comunidades afectadas tengan acceso a las vacunas adecuadas”.

Según la gobernación de Pensilvania, desde que comenzó el brote, en abril, se ha ampliado el acceso a la vacuna MMR en las comunidades afectadas. Hasta el momento, según comunicó, se han administrando más de 4100 vacunaciones en clínicas temporales, además de que se ha capacitado a enfermeras escolares y proveedores de atención médica, pues muchos no habían manejado antes un caso de sarampión. En total, más de 35.000 habitantes de Pensilvania han recibieron la vacuna MMR en julio de 2026.

Cabe recordar que hace apenas unas semanas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica frente a los brotes activos de sarampión en las Américas. Según la organización, la región registra el mayor número de casos confirmados de los últimos 22 años, por lo que hizo un llamado a los países a a reforzar la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la respuesta rápida ante la situación.

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