La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó la primera muerte humana en el mundo por gripe aviar (H5N1), tras la exposición a ganado lechero infectado. La persona fallecida, según comunicó la agencia de salud, trabajaba en el condado de Yakima (Washington, Estados Unidos), en una importante zona agrícola y productora de lácteos. Allí, recientemente, se había detectado el virus HPAI A(H5N1) en bovinos.

El hombre, que presentaba afecciones médicas preexistentes, empezó a presentar síntomas hacia la tercera semana de octubre, por lo que acudió a urgencias y fue hospitalizado por enfermedad grave.

“Una muestra respiratoria recogida en el centro sanitario dio positivo para el virus de la influenza A y arrojó un resultado presuntamente positivo para influenza A(H5) en la Universidad de Washington”, indicó la OMS. “El Laboratorio de Salud Pública del Estado de Washington confirmó posteriormente la infección por el virus de la influenza A(H5) mediante la prueba de influenza A(H5) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Pruebas adicionales realizadas en la Universidad de Washington identificaron el virus como influenza A(H5N1)”. El paciente, en efecto, murió el pasado 1 de noviembre.

Su caso fue uno de los tres que Estados Unidos, a través de su Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), notificó a la OMS entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre de 2026. Los tres eventos de gripe aviar correspondían a adultos que trabajaban en granjas de ganado lechero, y las secuencias del virus que se les identificó eran muy similares a las detectadas en las vacas.

Sin embargo, las otras dos personas infectadas, no necesitaron ser hospitalizadas. El primer caso desarrolló síntomas el pasado 5 de octubre, entre ellos irritación ocular, secreción nasal, dolores musculares y dolor de cabeza. Tras buscar atención médica el 12 de octubre, se le ofreció tratamiento con el medicamento oseltamivir. Por su parte, el otro hombre desarrolló conjuntivitis y acudió a un centro médico, pero no requirió hospitalización.

Por el momento, se desconoce si los afectados trabajaban en la misma granja. La OMS apuntó que se están realizando investigaciones y seguimiento a las personas expuestas, así como a sus contactos cercanos. La organización, no obstante, reiteró que no hay evidencia de que este virus se transmita de persona a persona. Además, dio un parte de tranquilidad, pues según la información disponible hasta la fecha, se estima que la gripe aviar representa un riesgo bajo para la población en general. Por su parte, “para las personas con exposición laboral a estos virus, el riesgo de infección se considera bajo o moderado”, detalló.

Con corte al 20 de noviembre de 2026, se reportaron 75 casos humanos de influenza aviar en Estados Unidos desde 2024, incluidos los tres casos descritos anteriormente. La infección humana por este virus puede provocar desde conjuntivitis leve y/o síntomas en las vías respiratorias superiores, hasta afecciones graves que ponen en peligro la vida. Las manifestaciones clínicas también pueden incluir sóntomas gastrointestinales y, en menor medida, complicaciones neurológicas como encefalitis y encefalopatía. En algunos casos, se han reportado infecciones asintomáticas.

La influenza aviar A(H5N1), cabe apuntar, es un subtipo del virus de la influenza que infecta a aves y mamíferos. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aunque en 2026 se ha detectado un menor número de brotes en aves y mamíferos en la región de las Américas, "el número de casos confirmados de infección humana por influenza aviar A(H5) en trabajadores de establecimientos lecheros supera al registrado en 2025″. Es por ello que las agencias sanitarias hacen un llamado a fortalecer sus capacidades de vigilancia, investigación, diagnóstico, notificación y respuesta oportuna, especialmente en esta época, considerando el riesgo de propagación asociado a la migración de aves silvestres desde el hemisferio norte hacia América Latina y el Caribe.

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