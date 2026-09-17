¿Resultó afectado por el terremoto? La ADRES aclara cómo puede pedir una indemnización

De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sismo dejó 331 fallecidos, 4.516 heridos y 111 desaparecidos. Muchas de estas personas podrán reclamar indemnizaciones por muerte, por gastos funerarios o por incapacidad permanente.

La Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (ADRES) dio una serie de claridades sobre los procesos que pueden realizar las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto para realizar reclamaciones ante la entidad.

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Según había dicho el 12 de agosto, las víctimas podrán recibir hasta 750 salarios diarios mínimos legales vigentes. La ADRES había dicho que realizaría dos tipos de reconocimientos a las víctimas de este tipo de eventos. Por un lado, el pago de indemnizaciones y gastos funerarios para las víctimas mortales de catástrofes y/o eventos naturales, así como aquellas con incapacidad permanente. En estos casos, los pagos se efectúan con una certificación previa expedida por la UNGRD en el lugar de los hechos.

Por otro lado, la entidad realizaría pagos de servicios de salud prestados a las víctimas de estas situaciones, es decir, urgencias, cirugías, hospitalización, rehabilitación para los afectados y traslado al centro médico asistencial.

Según reiteró la entidad, que no requieren intermediarios ni el pago de abogados para realizar procesos para “reclamar indemnizaciones ante la entidad por muerte y gastos funerarios y por incapacidad permanente”. En línea con esto, la ADRES recordó que estos trámites son “completamente gratuitos”.

Además, se indicó que cualquier comunicación diferente a la que se emite a través de los canales oficiales de la entidad o del Gobierno nacional carece de validez. Por su parte, se informó que “la entidad prepara un paquete de medidas que permitirán flexibilizar el trámite de las indemnizaciones en los dos casos ya mencionados”, señaló la entidad, a través de un comunicado.

Los familiares de las víctimas pueden radicar su solicitud según los requisitos establecidos, a través de esta plataforma, disponible las 24 horas. Además, la ADRES señaló que para cualquier información de las víctimas, se tienen habilitados estos canales de atención:

• Teléfono en Bogotá: 6014322760 / Extensiones 1005 / 1727

• Correo electrónico: mesaderelacionamiento@adres.gov.co

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