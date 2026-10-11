ACV: reconocerlo y actuar a tiempo puede salvar vidas
En Colombia, cada día se registran alrededor de 100 ataques cerebrovasculares (ACV). Actuar rápidamente es clave: cuando se interrumpe el flujo de sangre al cerebro, las células comienzan a morir por falta de oxígeno y nutrientes. Cuanto más se demora el tratamiento, mayor puede ser el daño cerebral y el riesgo de discapacidad o muerte.
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Un ataque cerebrovascular (ACV) ocurre cuando el flujo de sangre hacia una parte del cerebro se bloquea o cuando un vaso sanguíneo se rompe. En ambos casos, el cerebro deja de recibir el oxígeno que necesita y puede sufrir lesiones permanentes. ¿Cómo identificarlo? ¿Qué tipos de ACV existen? ¿Cómo prevenirlos? Esto es lo que debe saber.
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