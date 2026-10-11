ACV: reconocerlo y actuar a tiempo puede salvar vidas 

En Colombia, los ACV son la primera causa de discapacidad en adultos.



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Un ataque cerebrovascular (ACV) ocurre cuando el flujo de sangre hacia una parte del cerebro se bloquea o cuando un vaso sanguíneo se rompe. En ambos casos, el cerebro deja de recibir el oxígeno que necesita y puede sufrir lesiones permanentes. ¿Cómo identificarlo? ¿Qué tipos de ACV existen? ¿Cómo prevenirlos? Esto es lo que debe saber.

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