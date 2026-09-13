A diferencia de otros órganos, el hígado es el principal encargado de procesar el alcohol. Más del 90% se descompone allí. Esto significa que cada bebida implica un…

Cuando consumes alcohol, tu cuerpo entra en modo de alerta. Aunque pasa por el estómago y el intestino, es el hígado el que asume casi todo el trabajo pesado. Este órgano actúa como una gran planta de limpieza: procesa, filtra y transforma las sustancias que ingresan a tu organismo para que puedas eliminarlas. El alcohol no es la excepción, pero sí representa un reto importante.

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El impacto del alcohol en el hígado: qué ocurre en el cuerpo cada vez que toma

A diferencia de otros órganos, el hígado es el principal encargado de procesar el alcohol. Más del 90% se descompone allí. Esto significa que cada bebida implica un esfuerzo directo para este órgano, que debe priorizar la descomposición del alcohol por encima de otras funciones esenciales, como regular el azúcar en la sangre, almacenar nutrientes o eliminar toxinas.

El hígado es fuerte y tiene una gran capacidad de adaptación, pero no es invencible. Cuando el consumo de alcohol es frecuente o excesivo, la “planta de limpieza” empieza a saturarse. Primero puede aparecer la acumulación de grasa en el hígado, una condición silenciosa que muchas veces no da síntomas. Con el tiempo, si el consumo continúa, puede evolucionar a:

• Acumulación de grasa en el hígado

• Inflamación (hepatitis alcohólica)

• Daño irreversible como la cirrosis

¿Por qué el alcohol impacta tanto nuestro hígado?

Al procesar el alcohol, el hígado lo convierte en sustancias altamente tóxicas que afectan directamente a sus células, generan inflamación y favorecen el daño progresivo. Además, el alcohol altera el equilibrio de grasas y azúcares, y puede interferir con la absorción de vitaminas esenciales.

El consumo de alcohol no solo afecta al hígado de forma aislada. Su impacto se extiende a otros sistemas del cuerpo, pero es el hígado el que recibe la mayor carga y el que más sufre cuando no hay moderación.

¿Qué factores debemos tener en cuenta?

No todas las personas reaccionan igual al alcohol. Factores como los siguientes influyen en el daño hepático:

• Edad

• Peso

• Sexo

• Genética

• Presencia de otras enfermedades

Sin embargo, hay algo claro: entre más frecuente y mayor sea el consumo, mayor es el riesgo.

Dar espacios de descanso al hígado, evitar el consumo repetido y entender que normalizar el consumo no significa que sea inofensivo, son pasos importantes para cuidarlo. El hígado agradece los periodos sin alcohol, una alimentación balanceada, buena hidratación y actividad física regular.

Cuando cuidamos el hígado, nuestro cuerpo está en equilibrio.

No se trata de prohibir, sino de decidir mejor

El hígado cumple funciones vitales para todo el organismo. Protegerlo implica tomar decisiones conscientes frente al consumo de alcohol y adoptar hábitos que le permitan recuperarse y funcionar adecuadamente.

Hablar de alcohol no es hablar de prohibiciones, sino de conciencia. Entender cómo funciona tu cuerpo te da herramientas para decidir mejor. El hígado trabaja por ti todos los días, incluso cuando no lo notas. Cuidarlo hoy puede marcar la diferencia en tu salud a largo plazo.

*Oscar Alfredo Beltrán Galvis es médico especialista en gastroenterología de LaCardio.

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